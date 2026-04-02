เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม อินฟลูฯ ญี่ปุ่น เคลียร์ดราม่าแทนคนไทย ทำไมเติมน้ำร้อนมาม่าก่อนจ่ายเงิน
สืบเนื่องจากดราม่าปะทุเดือดในโซเชียล หลังคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อ แล้วเติมน้ำร้อนใส่ถ้วยก่อนจ่ายเงิน จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายเสียมารยาท สินค้ายังไม่ได้ชำระเงิน ทำแบบนี้ไม่ได้ บานปลายจนแทบแบนคนไทยไม่ให้เข้าประเทศ
ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ล่าสุด Ryota in Thailand อินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่น ที่ใช้ชีวิตในไทย ขอเป็นตัวแทนเคลียร์ดราม่าแทนคนไทย ด้วยการสาธิตเติมน้ำร้อนใส่ถ้วยมาม่าก่อนจ่ายเงินให้ดู พร้อมอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้คนญี่ปุ่นเข้าใจบริบทของคนไทยมากขึ้น
ภาพจาก TikTok @ryotainthailand