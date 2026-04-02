สรปุก เปิดรายได้ Meta ลงคอนเทนต์เป็นสิบปี เดือนนี้ได้เท่าไหร่ คนเมนต์ตรงกัน

 
         สรปุก เปิดรายได้ Meta เดือนนี้ โชว์ตัวเลขที่หลายคนทึ่ง รวยไม่ไหว ขนาดลงคอนเทนต์ต่อเนื่องมาเป็นสิบปี ระดับร้อยล้านวิว คนเมนต์ทิศทางเดียวกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

           ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่ใคร ๆ ก็สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้ มีคนไม่น้อยที่ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ หวังใช้สื่อออนไลน์สร้างรายได้ ซึ่งหลายคนก็คงอยากรู้ว่ารายได้ที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ได้รับนั้น จะอู้ฟู่อย่างที่คาดหวังหรือไม่ 

           ล่าสุด (2 เมษายน 2569) สรปุก คนดังบนโลกโซเชียล ซึ่งมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกว่า 3.5 แสนคน และมักจะออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จนมีแฟน ๆ เข้ามาติดตามและพูดคุยกันจำนวนมาก ได้ออกมาเปิดภาพโชว์รายได้ต่อเดือนจาก Meta ของเธอ ผู้ลงคอนเทนต์ต่อเรื่องเป็นสิบปี ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏนั้น ทำให้ใคร ๆ ต่างก็ทึ่ง

           ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวเลขล่าสุดในเดือนนี้ สรปุกสามารถทำเงินได้ที่ 0.69 ดอลลาร์ หรือราว 22 บาทนั่นเอง จนเจ้าตัวถึงกับลั่นว่า ไม่รวยตอนนี้รวยตอนไหนวะ !

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

           โดยระบุว่า "นี่คือรายได้ต่อเดือนจาก Meta ของสรปุก ผู้ลงคอนเทนต์ต่อเนื่องเป็นสิบปี ซึ่งเดือนนี้ทำเงินถึง 22 บาท 

          ส่วนค่าใช้จ่ายทั้ง No ADS ไว้ดูซีรีส์จอตั้ง ทั้งติ๊กฟ้า และ Subscriptions สำหรับเพจ ๆ ที่น่ารักและขยัน ตกเดือนละ 3,800 กำไรเห็น ๆ อย่างที่บอก ไม่รวยตอนนี้รวยตอนไหนวะ 555 ดีนะมีบุญ เมื่อวานหุ้นเด้งหนักมาก ขายทิ้งหมดเลย วันนี้ไอ้ทรัมป์เอาอีกแหล่ว"

           ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเฮฮา หลังได้เห็นรายได้ของเพจหลักร้อยล้านวิว เช่น 

           - รวยไม่ไหวแล้ว
           - รวยไม่ไหวล่ะโว้ย
           - พอได้ค่าน้ำปลาอยู่
           - เอ็นดู พอได้กาแฟแป๊ะรถเข็น

โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2569 เวลา 16:43:00
