ดาราหญิงรีวิวไดร์เป่าผม แต่คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง จังหวะชวนหวาดเสียว

ดาราหญิงไต้หวันรีวิวไดร์เป่าผม กลายเป็นประเด็นร้อนชวนฮือฮา เมื่อคนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง จังหวะชวนหวาดเสียว ให้ใจเต้นระทึก
ภาพจาก Instagram lisawanglijen
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ หวัง ลี่เหริน หรือ ลิซ่า หวัง นักแสดงหญิงไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันเธออายุ 49 ปี แต่แม้ว่าจะเข้าใกล้วัยเลข 5 เต็มที แต่เธอยังคงเอาใจใส่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี จึงดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ทำให้มีแฟน ๆ ชื่นชอบและติดตามเธอ อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้เธอได้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเธอเผยคลิปรีวิวไดร์เป่าผมที่ทำให้หลายคนหลุดโฟกัสจนตาค้างไปตาม ๆ กัน
โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หวัง ลี่เหริน ได้โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวสินค้าไดร์เป่าผม โดยสาธิตการใช้งานจริงให้ดู ในขณะที่เธอสวมใส่ชุดพร้อมเข้านอน มีทั้งเสื้อกล้ามคอลึกสีเหลืองลายการ์ตูน และชุดนอนสายเดี่ยวผ้าลื่น เผยให้เห็นรูปร่างเซ็กซี่ โดยเฉพาะหน้าอกที่โดดเด่นดึงดูดความสนใจและสายตาไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ จนทำให้หลุดโฟกัส ลืมไปว่าเธอกำลังโชว์การใช้งานไดร์เป่าผม
หลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอรีวิวไดร์เป่าผมของนักแสดงสาวรายนี้ก็ได้รับความสนใจ และถูกแชร์ต่อกันออกไป จนมียอดวิวมากกว่า 4 ล้านครั้ง ชาวเน็ตพากันตกตะลึงและเข้าไปคอมเมนต์กล่าวติดตลกว่า "การรีวิวของเธอนั้นน่าทึ่งมาก แต่พวกเขาไม่ได้ดูไดร์เป่าผมอีกต่อไปแล้ว"
ในขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าชุดที่เธอใส่นั้นดูเปิดเผยเกินไป โดยเฉพาะการที่ไม่สวมใส่ชุดชั้นใน ดูเหมือนเจตนาที่จะโชว์อย่างอื่นมากกว่าสินค้า
หลังจากเรื่องราวของเธอกลายเป็นประเด็นร้อน หวัง ลี่เหริน เปิดเผยว่า "ไม่เป็นไร ตอนนี้ฉันอายุเกือบ 50 แล้ว แต่ก็ยังมีหนุ่ม ๆ ที่อยากดูฉัน พวกเขาทุกคนเรียกฉันว่าพี่สาว การมีชื่อเสียงก็ย่อมนำมาซึ่งคำวิจารณ์เช่นกัน ตอนนี้ฉันแค่เป็นตัวเอง ทำไมต้องเสียเวลาใส่บราหลังอาบน้ำด้วยล่ะ ? และมันก็แค่การขายไดร์เป่าผม ฉันน่าจะแต่งหน้าให้สวยกว่านี้ ไม่อย่างนั้นคงมีคอมเมนต์หลากหลายกว่านี้"
นอกจากนี้ นักแสดงสาวยังได้เผยว่า สินค้าไดร์เป่าผมที่เธอรีวิวนั้นได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เธอช่วยเพื่อนโปรโมตสินค้า ตอนแรกตั้งใจว่าจะขายประมาณ 30 ชิ้น แต่ครั้งนี้เพียงไม่นานเธอสามารถขายได้ถึง 60 ชิ้น นั่นหมายความว่าจริง ๆ แล้วผู้คนยังสนใจสินค้าไดร์เป่าผมอยู่เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday