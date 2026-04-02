เปิดภาพเมกะโปรเจกต์อุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกของเมืองซานย่า ประเทศจีน ที่กำลังเป็นที่จับตา ด้วยศักยภาพย่นระยะเวลาเดินทางจาก 30 นาที เหลือไม่ถึง 5 นาที
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ประมวลภาพงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้น้ำของโครงการทางสัญจรปากแม่น้ำซานย่าในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน โดยอุโมงค์แห่งนี้มีความยาว 3.118 กิโลเมตร จัดเป็นอุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกของเมืองซานย่า ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังเมืองและส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน พร้อมลดระยะเวลาเดินทางระหว่างสองฝั่งของปากแม่น้ำซานย่าจาก 30 นาทีเหลือไม่ถึง 5 นาที
หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 31 มีนาคม 2569
ข้อมูลจาก : XINHUA