เมกะโปรเจกต์สะเทือนโลก ! ส่องงานสร้างอุโมงค์ลอดปากแม่น้ำซานย่าในไหหลำ

       เปิดภาพเมกะโปรเจกต์อุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกของเมืองซานย่า ประเทศจีน ที่กำลังเป็นที่จับตา ด้วยศักยภาพย่นระยะเวลาเดินทางจาก 30 นาที เหลือไม่ถึง 5 นาที
           สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ประมวลภาพงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้น้ำของโครงการทางสัญจรปากแม่น้ำซานย่าในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน โดยอุโมงค์แห่งนี้มีความยาว 3.118 กิโลเมตร จัดเป็นอุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกของเมืองซานย่า ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังเมืองและส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน พร้อมลดระยะเวลาเดินทางระหว่างสองฝั่งของปากแม่น้ำซานย่าจาก 30 นาทีเหลือไม่ถึง 5 นาที
ส่องงานสร้างอุโมงค์ลอดปากแม่น้ำซานย่าในไหหลำ

หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 31 มีนาคม 2569 


ข้อมูลจาก : XINHUA

