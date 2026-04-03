เจ ชนาธิป ประกาศขอเงินคนละ 100 บาท เนื่องในเงื่อนไขอะไร หลังไทยเข้ารอบ

  
ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          ควันหลังบอลไทยเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 หลังชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 ก็ยังคงมีอยู่ เพราะมันทำให้กระแสบอลไทยไม่จางหายออกจากหน้าสื่อ

          วันที่ 3 เมษายน 2569 เจ ชนาธิป สรงกระสินธุ์ กัปตันทีม มีการโพสต์ข้อความปริศนา ขอเงินจากแฟนบอลคนละ 100 บาท มีข้อความทั้งหมดังนี้

          "ผมอาจจะเสียค่าปรับครับ เดี๋ยวขออนุญาต ช่วยออกค่าปรับได้มั้ยครับ คนละ 100 ครับ" พร้อมแท็กเพจ Ultras Thailand

          หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมเจ ชนาธิป ต้องโพสต์ขอเงิน กระปุกดอทคอมจะช่วยชี้แจงให้ว่า หลังจบเกมการแข่งขัน เจ้าตัวถือพลุแฟลร์ในสนาม ฉลองกับแฟนบอล ซึ่งถือว่าผิดกฎการแข่งขันนั่นเอง

เจ ชนาธิป ประกาศขอเงินคนละ 100 บาท เนื่องในเงื่อนไขอะไร หลังไทยเข้ารอบ อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2569 เวลา 08:55:19
