เจ ชนาธิป ประกาศขอเงินคนละ 100 บาท เนื่องในเงื่อนไขอะไร หลังไทยเข้ารอบ

เจ ชนาธิป ประกาศขอเงินคนละ 100 บาทกลางเพจ เพราะอาจเสียค่าปรับ เนื่องจากเรื่องอะไร พร้อมแท็กเพจดังของบอลไทย
ควันหลังบอลไทยเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 หลังชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 ก็ยังคงมีอยู่ เพราะมันทำให้กระแสบอลไทยไม่จางหายออกจากหน้าสื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2569 เจ ชนาธิป สรงกระสินธุ์ กัปตันทีม มีการโพสต์ข้อความปริศนา ขอเงินจากแฟนบอลคนละ 100 บาท มีข้อความทั้งหมดังนี้
"ผมอาจจะเสียค่าปรับครับ เดี๋ยวขออนุญาต ช่วยออกค่าปรับได้มั้ยครับ คนละ 100 ครับ" พร้อมแท็กเพจ Ultras Thailand