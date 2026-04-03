มุก กันและกัน เล่าเสียงสั่น นาทีถูกคนแอบถ่ายในห้องน้ำ ช็อกแม้ระวังตัวแล้วก็ยังโดน

 
          มุก กันและกัน นักแสดงละครสั้น เปิดใจเล่านาทีสุดช็อก หลังถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ เกิดขึ้นได้แม้เป็นคนระวังตัวมาก เตือนภัยผู้หญิงถ้าเจอต้องรับมืออย่างไร


          วันที่ 2 เมษายน 2569 มุก กันและกัน อินฟลูเอนเซอร์สาวและนักแสดงละครสั้นชื่อดัง ออกมาเปิดใจเล่าประสบการณ์สุดช็อก หลังตกเป็นเหยื่อแอบถ่ายภายในห้องน้ำระหว่างไปทำงานถ่ายโฆษณา ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เสียขวัญอย่างหนัก เพราะตนเองเป็นคนระวังตัวและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติทุกครั้งเวลาใช้ห้องน้ำสาธารณะอยู่ตลอด และไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

          มุกเล่าว่า วันเกิดเหตุเธอเดินทางไปถ่ายโฆษณา และได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำ ระหว่างนั้นก็มีอาการปวดท้อง จึงเข้าไปนั่งในห้องน้ำก่อน โดยยืนยันว่าปกติเป็นคนระแวงและระมัดระวังตัวมากทุกครั้งเวลาใช้ห้องน้ำสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตาม หากเห็นช่องหรือรอยแยกผิดปกติ เธอจะคอยสังเกตตลอด เพราะเป็นคนที่ระวังเรื่องนี้อยู่แล้ว

          สำหรับห้องน้ำในวันดังกล่าว มุกบอกว่าได้ตรวจเช็กหลายรอบแล้ว เพราะลักษณะห้องมีช่องว่างด้านบนค่อนข้างกว้าง จึงหันมองซ้ายขวาและเช็กความผิดปกติก่อนใช้งาน โดยห้องน้ำเป็นลักษณะห้องติดกัน 2 ห้อง เธออยู่ฝั่งซ้ายสุด ส่วนด้านหลังของห้องน้ำติดกับโซนโถปัสสาวะชาย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นภัสวรรณ บัวอิ่น

          เจ้าตัวเล่าต่อว่า ระหว่างอยู่ในห้องน้ำก็ยังคอยมองเช็กเป็นระยะ กระทั่งหลังทำธุระเสร็จและกำลังลุกขึ้นไปทิ้งทิชชู่ ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่กางเกง กลับรู้สึกแปลก ๆ จึงหันไปมองด้านหลัง ก่อนจะพบว่า มีโทรศัพท์มือถือโผล่ขึ้นมาในลักษณะเหมือนกำลังแอบถ่ายอยู่

          สิ่งที่ทำให้เธอช็อกหนักคือ โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเปิดเป็น กล้องหน้า และภาพที่ปรากฏบนหน้าจอก็คือภาพของตัวเธอเองในขณะนั้น มุกเล่าว่า พอหันไปเจอ โทรศัพท์ก็รีบถูกดึงลงไปทันที เหมือนอีกฝ่ายรู้ตัวแล้วว่าเธอเห็นเข้าแล้ว ทั้งที่เธอยังไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายมองเธอผ่านอะไร เพราะเป็นกล้องหน้าของโทรศัพท์ ไม่ใช่กล้องหลังอย่างที่คนส่วนใหญ่มักใช้แอบถ่าย

          มุกยอมรับว่า วินาทีนั้นช็อกจนทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ร้องออกมาด้วยความตกใจ ก่อนจะรีบใส่กางเกงและติดกระดุมอย่างลนลาน ทั้งยังคิดในใจว่าอยากตะโกนเรียกคนช่วย แต่ก็กลัวว่าหากร้องเสียงดัง คนก่อเหตุอาจย้อนกลับมาทำร้ายเธอได้ จึงรีบแต่งตัวและเดินออกจากห้องน้ำทันที

          หลังออกมา เธอได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บริเวณนั้น จึงรีบบอกว่าโดนแอบถ่าย ซึ่งอีกฝ่ายก็รีบเข้ามาช่วยเหลือทันที ทั้งพาไปดูจุดเกิดเหตุและช่วยตรวจสอบโดยรอบ แต่สุดท้ายก็ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุในตอนนั้น

          ต่อมาได้มีการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด และพบเพียงบุคคลต้องสงสัยบางรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมก็ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนเพียงพอ ทั้งจากภาพในกล้องหรือข้อมูลในโทรศัพท์ จึงยังไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้แน่ชัด

          มุกเผยด้วยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายว่า หากไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วไปกล่าวหาใครโดยตรง อาจเสี่ยงถูกฟ้องกลับได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน และยังไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยได้

          อีกทั้งในทางกฎหมาย ยังไม่สามารถเอาผิดได้เต็มรูปแบบ หากยังไม่พบว่าภาพหรือคลิปของเธอถูกนำไปเผยแพร่ใน Facebook หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เพราะหากมีการอัปโหลดขึ้นสู่ระบบ จึงจะสามารถไล่ตรวจสอบต้นทางและดำเนินการทางกฎหมายต่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          มุกยอมรับตรง ๆ ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีสติไม่มากพอในตอนนั้น และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเท่าที่ควร เพราะไม่เคยมีประสบการณ์กับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน โชคดีที่มีคนรอบตัว ทั้งพี่ผู้หญิงในจุดเกิดเหตุ ทีมงาน และคนใกล้ชิด คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำหลังเกิดเรื่อง

          ท้ายที่สุด มุกบอกว่าเธออยากออกมาเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนระวังตัวให้มากขึ้น แม้จะเป็นคนที่ระแวงและเช็กทุกอย่างอยู่แล้ว ก็ยังมีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ พร้อมฝากว่า หากใครต้องเจอสถานการณ์ลักษณะเดียวกัน อยากให้พยายามตั้งสติ และรีบขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

          เธอยังทิ้งท้ายว่า ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนอื่นอีก พร้อมขอบคุณทุกคนที่รับฟังและส่งกำลังใจให้



มุก กันและกัน เล่าเสียงสั่น นาทีถูกคนแอบถ่ายในห้องน้ำ ช็อกแม้ระวังตัวแล้วก็ยังโดน อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2569 เวลา 16:41:18
