MEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์ รักษาสิทธิประโยชน์ ป้องกันรับภาระหนี้จากผู้อื่น

          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หากมีการเปลี่ยนเจ้าของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือการปล่อยเช่า ควรดำเนินการ "เปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ" ให้เป็นชื่อผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช่าคนปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของท่าน เช่น MEA Point

          พร้อมกันนี้ การอัปเดตชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ให้เป็นปัจจุบัน ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการต้องรับผิดชอบหนี้ค่าไฟฟ้าที่อาจเกิดจากการค้างชำระของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ เนื่องจากตามระเบียบแล้วหากเกิดกรณีค้างชำระหรือมีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เช่น การลักลอบใช้ไฟฟ้า MEA จะต้องดำเนินการติดตามหนี้และดำเนินการทางกฎหมายกับคู่สัญญาที่มีชื่อเป็น "เจ้าของเครื่องวัดฯ" เป็นหลัก

MEA อัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ สามารถติดต่อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางออนไลน์ ผ่านบริการ MEA e-Service คลิก https://meaeservice.mea.or.th/ หรือ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยในกรณีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ สามารถใช้เอกสารหลักฐานของเจ้าของสถานที่รายใหม่ ส่วนกรณีต้องการยกเลิกการใช้ไฟฟ้าต้องใช้เอกสารหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ ซึ่งทั้ง 2 กรณีใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

          1.บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

          2.เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือให้เลขบ้าน หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือโฉนดที่ดิน ที่มีชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ

          3.หนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2569 เวลา 14:57:05
