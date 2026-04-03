สาวโพสต์ภาพยกขาโชว์เซ็กซี่ เจอคอมเมนต์ไม่คาดคิด หมอมาวินิจฉัยกลางโซเชียล หลังเห็น "ส่วนหนึ่ง" โผล่ออกมา สุดอายจนต้องรีบลบ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เว็บไซต์ TVBS เผยว่ามีเรื่องราวประเด็นร้อนบนแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ภาพในหมวดสำหรับผู้ใหญ่ โชว์ท่าเซ็กซี่ด้วยการยกเท้าขึ้นสูง ชวนให้ดึงดูดความสนใจจากผู้คน ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นแพทย์ยังสะดุดตาอย่างจัง สามารถตรวจพบโรคได้จาก "ส่วนหนึ่ง" บนร่างกายของเธอที่มองเห็นอย่างชัดเจน
รายงานเผยว่า หญิงสาวรายนี้ได้โพสต์รูปภาพบนกระทู้หมวดหมู่สำหรับผู้ใหญ่ บนแพลตฟอร์ม Dcard ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน แสดงให้เห็นเธอกำลังนอนเปลือยกายบนเตียงพร้อมกับโพสท่าชูขาขึ้น เพื่ออวดเรือนร่างความเซ็กซี่ โดยเธอกล่าวว่า แฟนของเธอได้ถ่ายรูปของเธอเอาไว้หลายรูป จึงนำมาโพสต์แชร์โดยหวังว่าจะได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับหุ่นสุดแซ่บของเธอ แต่ปรากฏว่ากลับได้เจอคอมเมนต์ที่น่าตกใจ
มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นแพทย์จากคลินิกแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า "ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงหลายคนถึงชอบโชว์ริดสีดวงทวารภายนอกให้คนแปลกหน้าเห็น... และหมอจากคลินิกผ่านมาพอดี"
สำหรับอาการของริดสีดวงทวารภายนอก (External Hemorrhoid) คือภาวะที่หลอดเลือดดำใต้ผิวหนังบริเวณปากทวารหนักเกิดการโป่งพองจนบวมและยื่นออกมา มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อหรือติ่งนูนสีผิวหนังหรือสีแดงรอบปากทวาร ในระยะเริ่มต้นมักไม่มีการอักเสบและไม่เจ็บ ทำให้บางคนอาจจะไม่รู้ตัว
เมื่อได้การวินิจฉัยที่ไม่คาดคิดจากบุคคลที่คาดไม่ถึง ทำเอาหญิงสาวเจ้าของโพสต์ถึงกับอับอายจนพูดไม่ออก จากที่ตั้งใจจะโพสต์โชว์เซ็กซี่กลับกลายเป็นโชว์ริดสีดวงทวารไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ ก่อนที่เธอจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปในทันที อย่างไรก็ดี เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
"ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดู แต่เข้าไปเพราะความเห็นของแพทย์"
"ขอบคุณโพสต์ของเธอที่ทำให้ฉันรู้ว่าริดสีดวงทวารภายนอกคืออะไร"
"ภาพถ่ายเซ็กซี่กลับกลายเป็นภาพเผยโรคให้แพทย์วินิจฉัย"
"ว่าแต่... ทำไมแพทย์จากคลินิกถึงเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่นั้นได้ อาจจะเพื่อเคสการศึกษา..."
นายแพทย์เฉิง ยู่ฉาง ศัลยแพทย์ทั่วไปจากโรงพยาบาลเมืองไทเป สาขาหยางหมิง ได้อธิบายว่า โรคริดสีดวงทวารเป็นโรคทางทวารหนักที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดและผิวหนังบริเวณรอบทวารหนัก หากอยู่ภายในทวารหนัก จะเรียกว่าริดสีดวงทวารภายใน หากอยู่ภายนอกจะเรียกว่าริดสีดวงทวารภายนอกเมื่อแสดงอาการจะเริ่มเจ็บหรือปวด คัน เป็นแผล เลือดออก และมีเลือดขณะขับถ่าย
สาเหตุหลักของโรคริดสีดวงทวารเกี่ยวข้องกับแรงดันที่เพิ่มขึ้น เช่น การนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน หรือการเบ่งถ่ายอุจจาระ อาการท้องผูกทำให้มีอุจจาระแข็งต้องเบ่งอย่างมาก รวมถึงอาการท้องเสียบ่อยครั้งจนทำให้เนื้อเยื่อทวารหนักระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประวัติครอบครัวและแรงกดของมดลูกต่อบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างตั้งครรภ์ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคริดสีดวงทวารได้เช่นกัน
หากริดสีดวงทวารอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการกินอาหาร และพฤติกรรมการขับถ่ายให้เป็นปกติ รวมถึงการใช้ยาเฉพาะที่ แต่หากริดสีดวงทวารมีอาการบวมและอักเสบรุนแรง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโดยแพทย์หรือผ่าตัดให้หายขาด ดังนั้นเมื่อสังเกตพบความผิดปกติจึงควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS, SETN