ชายถอนหญ้าในสวน ผงะเจอขาทารก รีบแจ้งตำรวจ สุดท้ายคดีพลิกช็อกสุดชีวิต

คดีชวนสลด ชายถอนหญ้าในสวน ตกใจเจอขาทารกในดิน รีบแจ้งตำรวจ หลังสืบสวนสุดท้ายคดีพลิก ทำครอบครัวช็อกสุดชีวิต
วันที่ 2 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวคดีความที่น่าตกใจจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่นานมานี้ มีชายรายหนึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจในขณะที่กำลังถอนหญ้าในสวน อยู่ ๆ เขาบังเอิญพบขาของเด็กทารก จึงรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันที แต่ภายหลังการสอบสวนกลับพบความจริงสุดช็อกอย่างไม่คาดฝันที่สุดในชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเกียวดะ ในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุจากชายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง เขากล่าวว่า เขากำลังถอนหญ้าอยู่ในสวนของเขาตามปกติ ก่อนจะพบขาของมนุษย์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กทารกอยู่ในดิน ทางตำรวจจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบ
เมื่อตำรวจมาถึง ทางเจ้าหน้าที่ขุดพบศพของเด็กทารกเพศชายวัยแรกเกิด โดยยังมีสายสะดือติดอยู่ ภายนอกของศพไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัด ต่อมา ตำรวจจึงเริ่มดำเนินการสืบสวนเพื่อหาที่มาของเด็กทารก และเบื้องหลังชะตากรรมสุดน่าสะเทือนใจนี้ จนกระทั่งพบผู้ต้องสงสัย นั่นก็คือ ลูกสาวของชายผู้แจ้งเหตุ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนเด็กหญิงมัธยมต้นวัย 15 ปี จนในที่สุดเธอยอมรับสารภาพว่า เธอแอบตั้งครรภ์โดยที่ครอบครัวไม่ทราบ กระทั่งคลอดลูกในห้องน้ำที่บ้านตามลำพัง และเพื่อปิดบังเรื่องนี้ไม่ใครใครรู้ เธอจึงตัดสินใจนำทารกไปฝังไว้ที่สวน ซึ่งเธอได้ยอมรับว่า "ฉันไม่อยากให้ใครรู้ฉันฝังเขาเพราะฉันซ่อนเขาไว้ในห้องไม่ได้"
ทางตำรวจได้เข้าควบคุมตัวเด็กหญิงรายดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม ทางครอบครัวต่างตกใจสุดขีด พวกเขาอาศัยอยู่กับเธอแต่ไม่เคยระแคะระคายเรื่องการตั้งครรภ์หรือแม้แต่การคลอดบุตรของเธอ ส่วนศพของทารกทางเจ้าหน้าที่ส่งไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
" เพื่อให้ผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะลำบากสามารถคลอดบุตรได้สำเร็จ และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรสวัสดิการสังคมได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Japan Today