HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชายถอนหญ้าในสวน ผงะเจอขาทารก รีบแจ้งตำรวจ สุดท้ายคดีพลิกช็อกสุดชีวิต

 
           วันที่ 2 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวคดีความที่น่าตกใจจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่นานมานี้ มีชายรายหนึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจในขณะที่กำลังถอนหญ้าในสวน อยู่ ๆ เขาบังเอิญพบขาของเด็กทารก จึงรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันที แต่ภายหลังการสอบสวนกลับพบความจริงสุดช็อกอย่างไม่คาดฝันที่สุดในชีวิต 

           เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเกียวดะ ในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุจากชายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง เขากล่าวว่า เขากำลังถอนหญ้าอยู่ในสวนของเขาตามปกติ ก่อนจะพบขาของมนุษย์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กทารกอยู่ในดิน ทางตำรวจจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบ 

           เมื่อตำรวจมาถึง ทางเจ้าหน้าที่ขุดพบศพของเด็กทารกเพศชายวัยแรกเกิด โดยยังมีสายสะดือติดอยู่ ภายนอกของศพไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัด ต่อมา ตำรวจจึงเริ่มดำเนินการสืบสวนเพื่อหาที่มาของเด็กทารก และเบื้องหลังชะตากรรมสุดน่าสะเทือนใจนี้ จนกระทั่งพบผู้ต้องสงสัย นั่นก็คือ ลูกสาวของชายผู้แจ้งเหตุ 

           เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนเด็กหญิงมัธยมต้นวัย 15 ปี จนในที่สุดเธอยอมรับสารภาพว่า เธอแอบตั้งครรภ์โดยที่ครอบครัวไม่ทราบ กระทั่งคลอดลูกในห้องน้ำที่บ้านตามลำพัง และเพื่อปิดบังเรื่องนี้ไม่ใครใครรู้ เธอจึงตัดสินใจนำทารกไปฝังไว้ที่สวน ซึ่งเธอได้ยอมรับว่า "ฉันไม่อยากให้ใครรู้ฉันฝังเขาเพราะฉันซ่อนเขาไว้ในห้องไม่ได้"

           ทางตำรวจได้เข้าควบคุมตัวเด็กหญิงรายดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม ทางครอบครัวต่างตกใจสุดขีด พวกเขาอาศัยอยู่กับเธอแต่ไม่เคยระแคะระคายเรื่องการตั้งครรภ์หรือแม้แต่การคลอดบุตรของเธอ ส่วนศพของทารกทางเจ้าหน้าที่ส่งไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต 


            เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในสังคมของญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ให้เห็นว่าในกรณีการคลอดบุตรโดยลำพังของวัยรุ่นมักจะใช้วิธีการที่รุนแรงเพื่อรับมือกับปัญหา เนื่องจากความกลัวหรือขาดการให้คำปรึกษา และช่องทางความช่วยเหลือที่เหมาะสม จึงเสนอให้จัดตั้งระบบที่เรียกว่า "การคลอดบุตรโดยไม่เปิดเผยตัวตน

           " เพื่อให้ผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะลำบากสามารถคลอดบุตรได้สำเร็จ และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรสวัสดิการสังคมได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก



ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Japan Today

 

ชายถอนหญ้าในสวน ผงะเจอขาทารก รีบแจ้งตำรวจ สุดท้ายคดีพลิกช็อกสุดชีวิต โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2569 เวลา 14:24:14
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย