อัจฉริยะบัลเลต์สาว ไล่ตามฝันเข้าวงการ AV เจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหักหลัง ทำเจ็บหนัก

 
          เปิดเรื่องราวของ คิโยโนะ ซากิ  อัจฉริยะบัลเลต์สาว ไล่ตามฝันเข้าวงการ AV กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง กลับเจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหักหลัง ทำเจ็บหนักเสียใจขั้นรุนแรง 

ภาพจาก X @kawaii_pr

          วันที่ 2 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) นักแสดงสาว AV น้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ไปเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะโด่งดังจนกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ด้วยดีกรีความสามารถที่โดดเด่นไม่ธรรมดา จนได้ฉายาว่าอัจฉริยะบัลเลต์สาว หลังจากมีรายงานเปิดเผยว่า เธอเคยผ่านประสบการณ์ติดอันดับ 1 ใน 3 การแข่งขันบัลเลต์ระดับชาติ 

          อย่างไรก็ดี หลังจากเธอก้าวเข้าสู่วงการ AV ได้เพียงไม่นาน เธอก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต ทั้งถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยและวิกฤตปัญหาครอบครัว โดยเป็นผลมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอที่เกิดความอิจฉา นำเรื่องราวของเธอไปแจ้งต่อทางมหาวิทยาลัย จนทำให้เธอถูกไล่ออก ในขณะที่ครอบครัวของเธอก็รู้เรื่องงานพิเศษของเธอ จนทำให้เธอเสียใจมากและตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก  

          โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา คิโยโนะ ซากิ ได้โพสต์ข้อความเปิดใจบนโซเชียลมีเดียส่วนของเธออย่างไม่คาดคิด โดยเธอได้เผยถึงเรื่องราวภายในที่เจ็บปวด และเก็บซ่อนไว้จากแฟน ๆ เธอกล่าวว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เธอร้องไห้มากที่สุดในชีวิต เธอตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากทางโรงเรียนและครอบครัว จนถึงขนาดคิดที่จะล้มเลิกเส้นทางในวงการนี้ แต่หลังจากที่เธอได้ไตร่ตรองและคิดทบทวน ทำให้รู้ว่าเธอรักและสนุกกับงานนี้จริง ๆ และเธออาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตหากเลือกที่จะลาออก ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้ง 

          ซากิได้กล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า "ขอบคุณประสบการณ์นี้ ฉันไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไป ฉันจะไม่ละทิ้งอาชีพนักแสดง แต่จะทุ่มเทให้กับเส้นทางนี้อย่างเต็มที่" พร้อมทั้งประกาศว่า เธอมีแผนสำหรับผลงานเรื่องใหม่มากมายในปีนี้ โดยหวังว่าทุกคนจะยังคงให้การสนับสนุนและเฝ้าดูเธอเติบโตต่อไป 

          ก่อนหน้านี้ หลังจากเธอเดบิวต์เปิดตัว เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า "ใช้ศิลปะในทางที่ผิดและทำลายศีลธรรมของสังคมด้วยการอ้างว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะนักบัลเลต์ระดับประเทศ" ทางผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาตำหนิแสดงความไม่พอ และส่งผลให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์  

          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลังจากที่ซากิได้ออกมาสารภาพแบบเปิดใจครั้งนี้ ทำให้เธอได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกมากขึ้น เธอได้รับความเห็นจากจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมาก และมีหลายคนที่เข้าไปให้กำลังใจเธอโดยแสดงความคิดเห็นทำนองว่า "การไล่ตามความฝันของเธอมีราคาที่ต้องจ่าย และเธอก็ได้จ่ายไปอย่างสมควรแล้ว หลังจากนี้ขอให้เธอตั้งใจทำให้เต็มที่ให้สมกับที่เธอสูญเสียไป ทั้งเรื่องการเรียน ความสมพันธ์ครอบครัว และมิตรภาพ"  

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัจฉริยะบัลเลต์สาว ไล่ตามฝันเข้าวงการ AV เจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหักหลัง ทำเจ็บหนัก โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2569 เวลา 14:57:03
