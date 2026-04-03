อัจฉริยะบัลเลต์สาว ไล่ตามฝันเข้าวงการ AV เจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหักหลัง ทำเจ็บหนัก

เปิดเรื่องราวของ คิโยโนะ ซากิ อัจฉริยะบัลเลต์สาว ไล่ตามฝันเข้าวงการ AV กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง กลับเจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหักหลัง ทำเจ็บหนักเสียใจขั้นรุนแรง
ภาพจาก X @kawaii_pr
วันที่ 2 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) นักแสดงสาว AV น้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ไปเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะโด่งดังจนกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ด้วยดีกรีความสามารถที่โดดเด่นไม่ธรรมดา จนได้ฉายาว่าอัจฉริยะบัลเลต์สาว หลังจากมีรายงานเปิดเผยว่า เธอเคยผ่านประสบการณ์ติดอันดับ 1 ใน 3 การแข่งขันบัลเลต์ระดับชาติ
อย่างไรก็ดี หลังจากเธอก้าวเข้าสู่วงการ AV ได้เพียงไม่นาน เธอก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต ทั้งถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยและวิกฤตปัญหาครอบครัว โดยเป็นผลมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอที่เกิดความอิจฉา นำเรื่องราวของเธอไปแจ้งต่อทางมหาวิทยาลัย จนทำให้เธอถูกไล่ออก ในขณะที่ครอบครัวของเธอก็รู้เรื่องงานพิเศษของเธอ จนทำให้เธอเสียใจมากและตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก
ซากิได้กล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า "ขอบคุณประสบการณ์นี้ ฉันไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไป ฉันจะไม่ละทิ้งอาชีพนักแสดง แต่จะทุ่มเทให้กับเส้นทางนี้อย่างเต็มที่" พร้อมทั้งประกาศว่า เธอมีแผนสำหรับผลงานเรื่องใหม่มากมายในปีนี้ โดยหวังว่าทุกคนจะยังคงให้การสนับสนุนและเฝ้าดูเธอเติบโตต่อไป
ก่อนหน้านี้ หลังจากเธอเดบิวต์เปิดตัว เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า "ใช้ศิลปะในทางที่ผิดและทำลายศีลธรรมของสังคมด้วยการอ้างว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะนักบัลเลต์ระดับประเทศ" ทางผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาตำหนิแสดงความไม่พอ และส่งผลให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลังจากที่ซากิได้ออกมาสารภาพแบบเปิดใจครั้งนี้ ทำให้เธอได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกมากขึ้น เธอได้รับความเห็นจากจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมาก และมีหลายคนที่เข้าไปให้กำลังใจเธอโดยแสดงความคิดเห็นทำนองว่า "การไล่ตามความฝันของเธอมีราคาที่ต้องจ่าย และเธอก็ได้จ่ายไปอย่างสมควรแล้ว หลังจากนี้ขอให้เธอตั้งใจทำให้เต็มที่ให้สมกับที่เธอสูญเสียไป ทั้งเรื่องการเรียน ความสมพันธ์ครอบครัว และมิตรภาพ"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday