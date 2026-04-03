ดราม่า สาวโวยกลับมาโรงแรม 10 โมงครึ่งเจอแม่บ้านแล้ว เดือดตะเพิดไล่พ้นห้องทันที !

 

           สาวโพสต์โวย กลับขึ้นห้องโรงแรมช่วง 10 โมงครึ่ง แต่กลับเจอแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแล้ว ก่อนตะเพิดให้ออกไปกลางคัน ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น

สาวโวยกลับมาโรงแรม

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ผู้ใช้งาน Threads รายหนึ่ง ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ไม่พอใจการให้บริการของโรงแรมแห่งหนึ่ง หลังลงไปทานอาหารเช้าแล้วกลับขึ้นมาที่ห้องในช่วงเวลา 10.32 น. แต่กลับพบว่า แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดภายในห้องแล้ว ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้เช็กเอาต์และยังมีธุระต้องใช้ห้องต่อ

          เจ้าของโพสต์เล่าว่า ตอนที่กลับขึ้นมาถึงห้องแล้วเห็นแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ภายในห้องนั้น ถึงกับมองนาฬิกาและเกิดความสงสัยทันที เพราะมองว่ายังเช้าเกินไปสำหรับการเข้ามาเก็บห้อง โดยระบุข้อความประมาณว่า ลงไปกินข้าวเช้ากลับขึ้นมา แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแล้ว นี่มองนาฬิกา 10.32 เลยเอ๊ะ ทำไมแม่บ้านทำความสะอาดเร็วจัง

          เธอเล่าต่อว่า ตอนนั้นตนบอกแม่บ้านให้กลับเข้ามาทำใหม่ทีหลัง แต่แม่บ้านขอเวลาอีกสักครู่เพื่อทำต่อให้เสร็จ ก่อนที่เจ้าตัวจะตอบกลับในเชิงไม่พอใจว่า "ไม่ค่ะ ออกไปเลยค่ะ" และขอให้แม่บ้านรีบเอาผ้าขนหนูและเตรียมห้องน้ำให้ใช้งานได้ภายใน 5 นาที เพราะต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวและมีนัดตอนเที่ยง

สาวโวยกลับมาโรงแรม

          หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากกลับพากันเข้าไปวิจารณ์พฤติกรรมเจ้าของโพสต์ แนะนำว่าควรมีมารยาทในการสื่อสารมากกว่านี้ และไม่ควรทำตัวไม่ให้เกียรติพนักงาน ทั้งที่แม่บ้านไม่ใช่ฝ่ายผิด เพราะเธอลงไปโดยไม่แขวนป้าย Do Not Disturb เอง 

          นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตที่เคยทำงานโรงแรมหรือสายงานแม่บ้านออกมาให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาหลัง 9 โมงเช้าไปจนถึงก่อนเที่ยง เป็นช่วงเร่งทำห้อง โดยเฉพาะห้องที่ใกล้เวลาเช็กเอาต์ หรือห้องที่คาดว่าผู้เข้าพักไม่น่าจะอยู่ในห้องแล้ว เนื่องจากแม่บ้านแต่ละคนต้องรับผิดชอบห้องจำนวนมากในหนึ่งวัน ถ้ารอจน 11.00-12.00 น. ค่อยเริ่มทุกห้อง งานจะไม่ทัน จึงอยากให้เข้าใจมุมของคนทำงานด้วย

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

สาวโวยกลับมาโรงแรม

ดราม่า สาวโวยกลับมาโรงแรม 10 โมงครึ่งเจอแม่บ้านแล้ว เดือดตะเพิดไล่พ้นห้องทันที ! โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2569 เวลา 15:28:19 4,589 อ่าน
