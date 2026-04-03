เกินไปไหม ? พนักงานสตาร์บัคส์สาวสวย โพสต์ลาออก แต่ใช้อีกคำ กลายเป็นดราม่าร้อน

         ดราม่าร้อน พนักงานสตาร์บัคส์สาวสวยของญี่ปุ่น โพสต์ลาออกบนโซเซียล แต่ใช้อีกคำ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนั่น คนวิจารณ์เดือด แบบนี้เกินไปไหม 









Yasui Minami

         วันที่ 3 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีโพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่งในญี่ปุ่นกลายเป็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เธอคนนี้คือ ยาสุอิ มินามิ (Yasui Minami) นักแสดงและนางแบบสินค้า เธอมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยดีกรีตำแหน่งนางงาม Miss Water Angel ของญี่ปุ่น จึงทำให้ได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย โดยก่อนหน้านี้เธอได้ทำงานพาร์ตไทม์ที่ร้านกาแฟชื่อดัง Starbucks จนได้รับเสียงชื่นชมและชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่า พนักงานสตาร์บัคส์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น 

ภาพจาก X @yasaiminami 

         อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เธอได้โพสต์ข้อความผ่านทางบัญชี X ประกาศว่าเธอลาออกจากการเป็นพนักงานสตาร์บัคส์แล้ว เธอทำงานนี้มาตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย จนตอนนี้ เนื่องจากตางรางการทำงานของเธอที่ยุ่งมากขึ้น จึงทำให้ไม่มีเวลา แต่เธอก็ได้รับประสบการณ์และบทเรียนมากมายจากงานพาร์ตไทม์นี้ มีปัญหาให้เธอฝ่าฟันแก้ไข และตอนนี้เธอก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจลาออก

         อย่างไรก็ดี ในโพสต์ลาออกของเธอนั้นใช้คำว่า Graduation ที่หมายถึงการจบการศึกษา ในลักษณะเดียวกับที่ไอดอลใช้เมื่อตอนประกาศยุติบทบาทการทำงาน หลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอกำลังพยายามเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนไอดอลอยู่หรือไม่ โดยกล่าวในทำนองว่า 

         "จบการศึกษาคืออะไร ? มันก็แค่การลาออกไม่ใช่เหรอ ?" 
         "คุณสามารถจบการศึกษา จากเรื่องเล็กน้อยอย่างงานพาร์ตไทม์ได้เหรอ ?"
         "นี่มันเป็นเทรนด์อะไรเหรอ ?" 
         "คุณอยากจะโอ้อวดเรื่องที่เคยทำงานที่สตาร์บัคส์จริง ๆ เหรอ ? มันแปลกมาก"

         เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง โพสต์ของเธอก็กลายเป็นไวรัล มียอดวิวมากกว่า 52 ล้านครั้ง อย่างไรก็ดี อีกส่วนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก และให้กำลังใจและแสดงความเห็นใจ ถามว่าการวิจารณ์ตำหนิเธอเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำแค่นี้ "เกินไปไหม ?" และคำว่าจบการศึกษาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไร เพราะงานพาร์ตไทม์ของเธอก็ให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ได้เช่นกัน  

         "อย่าสนใจคำพูดของคนมองโลกในแง่ร้าย
         "แบบนี้มันเกินไปไหม แค่ใช้คำว่าจบการศึกษา หรือมีแค่ไอดอลที่ใช้ได้" 
         "จงก้าวไปสู่ชีวิตใหม่อย่างกล้าหาญ"
         "ฉันเคยทำงานที่สตาร์บัคส์และได้เรียนรู้มากมายที่นั่น"
         "ก็เหมือนบทเรียนหนึ่งในชีวิต ใช้คำว่าจบการศึกษาได้เช่นกัน"  

         สำหรับ มินามิ เธอเรียนจบมหาวิทยาลัย และกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว เธอจึงได้ลาออกและส่งมอบงานพาร์ตไทม์ให้กับคนอื่นต่อไป หลังจากโพสต์ของเธอกลายเป็นดราม่า ก็ดูเหมือนว่าเธอจะสามารถจัดการรับมือได้เป็นอย่างดี โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอย่างน่าทึ่ง ทำให้เธอได้รับความชื่นชมจากแฟน ๆ  

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 

