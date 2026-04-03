“คริส โปตระนันทน์” กลายเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดมาแรงที่ติดเทรนด์บน Google Trends เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 หลังเกิดเหตุปะทะคารมในสภาฯ ระหว่าง สส.พรรคประชาชน กับ คริส โปตระนันทน์ สส.พรรคเศรษฐกิจ จากประเด็นวิจารณ์การอภิปรายว่าใช้ ChatGPT และทำงานไม่คุ้มภาษี จนเกิดการโต้ตอบถึงความไม่เหมาะสม
ภายหลังจบการอภิปราย มีรายงานว่า สส.พรรคประชาชน เดินไปหาคริสถึงที่นั่ง โดยเจ้าตัวระบุว่าถูกคุกคามถึงขั้นถูกจับแขน และเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นตรวจสอบด้านจริยธรรมต่อไป
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ คริส โปตระนันทน์ กลายเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ จนหลายคนอยากรู้จักประวัติและบทบาทของเขามากยิ่งขึ้น
ประวัติคริส โปตระนันทน์ คือใคร ?
ประวัติ คริส โปตระนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันอายุ 38 ปี มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร เติบโตในครอบครัวที่มีพื้นฐานด้านการศึกษาและสังคม โดยเป็นบุตรของนายมีพาศน์ โปตระนันทน์ และนางวีณา วราโชติเศรษฐ์
ด้านการศึกษา คริส โปตระนันทน์ เริ่มต้นจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ก่อนเข้าศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อยอดด้านกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย จากคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่สายอาชีพนักกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่สายอาชีพนักกฎหมาย
หลังจากสอบผ่านเนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 63 คริส โปตระนันทน์ ได้ต่อยอดการศึกษาในต่างประเทศ โดยสำเร็จหลักสูตร Graduate Diploma of Economics (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม สหราชอาณาจักร ก่อนจะได้รับทุน Fulbright Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (LL.M.) ด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้าและเศรษฐศาสตร์ (Antitrust Law and Economics) จาก University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
เส้นทางอาชีพและบทบาทนักกฎหมายของ คริส โปตระนันทน์
คริส โปตระนันทน์ กับถนนเส้นทางการเมือง
ในการเลือกตั้งปี 2562 คริส โปตระนันทน์ ลงสมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขต 6 แต่แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่เขาสามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่านแนวคิดนโยบายและแคมเปญหาเสียงที่เข้าถึงปัญหาคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีบทบาทผลักดันประเด็นเชิงโครงสร้าง เช่น กฎหมายสุราก้าวหน้า
ต่อมาในช่วงวิกฤตโควิด 19 ปี 2564 คริส โปตระนันทน์ ได้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน แสดงถึงบทบาทการทำงานภาคประชาชนควบคู่การเมืองอย่างชัดเจน ก่อนจะปรับบทบาททางการเมืองอีกครั้งด้วยการก่อตั้งพรรคเส้นด้าย และก้าวขึ้นมาเป็นประธานพรรคเศรษฐกิจ พร้อมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในปัจจุบัน
ข่าวคริส โปตระนันทน์ เปิดศึกกลางสภา อ้างถูกคุกคาม
วันที่ 2 เมษายน 2569 ที่รัฐสภา เกิดเหตุปะทะคารมระหว่าง สส.พรรคประชาชน (ปชน.) และ สส.พรรคเศรษฐกิจ โดย คริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจ และประธานพรรค ลุกขึ้นประท้วงนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน ว่าทำผิดข้อบังคับการประชุม พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของ สส. ว่าคุ้มค่าภาษีประชาชนหรือไม่ รวมถึงพาดพิงการใช้ ChatGPT ในการเขียนอภิปราย และมีการเปรียบเปรยบางคนว่า “สามล้อถูกหวย”
ด้านนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ลุกขึ้นโต้กลับว่า ไม่เหมาะสมที่จะดูถูกเพื่อนสมาชิก พร้อมเรียกร้องให้ให้เกียรติกัน ขณะที่รองประธานสภาฯ ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ ขอให้ทุกฝ่ายอภิปรายในกรอบและไม่ใช้ถ้อยคำดูหมิ่นกัน
ภายหลัง คริส โปตระนันทน์ แถลงว่า รู้สึกถูกคุกคามทั้งทางร่างกายและเสรีภาพ โดยระบุว่ามีการชี้หน้าและจับแขน พร้อมเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ และอาจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป