สะเทือนใจ ! กต. อัปเดต 3 ชีวิตที่สูญหายบนเรือ มยุรี นารี เผยพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์

 
           กต. อัปเดตภารกิจค้นหาลูกเรือไทย 3 คน บนเรือมยุรี นารี พบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ แต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
อัปเดตลูกเรือไทย 3 คน เรือมยุรี นารี

           วันที่ 3 เมษายน 2569 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้ากรณีลูกเรือไทย 3 คน บนเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทย มยุรี นารี ที่ประสบเหตุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ว่า

           ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีลูกเรือไทย 3 คน บนเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทย มยุรี นารี ที่ประสบเหตุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบมาโดยตลอดนั้น

           กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า วันนี้ (3 เมษายน 2569) กระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานจากบริษัท Precious Shipping เจ้าของเรือ มยุรี นารี ว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการค้นหาและกู้ภัยที่บริษัทว่าจ้าง ได้ขึ้นไปบนเรือเพื่อค้นหาลูกเรือไทย 3 คนบนเรือเป็นครั้งที่ 2 โดยทีมค้นหาดังกล่าวตรวจค้นทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างละเอียดเท่าที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวย เนื่องจากเรือได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ และมีน้ำท่วมขังที่ห้องเครื่องและบริเวณใกล้เคียง และได้พบชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์บางส่วนในบริเวณที่เรือได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ครอบครัวของลูกเรือทราบถึงความคืบหน้าดังกล่าวแล้ว

อัปเดตลูกเรือไทย 3 คน เรือมยุรี นารี

           กระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อพัฒนาการในครั้งนี้ และจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายอิหร่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อรับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลโดยเร็วที่สุด

           โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับสู่กระบวนการเจรจาและการทูตโดยเร็วที่สุด เพื่อยุติสถานการณ์ความตึงเครียดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ โดยให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของพลเรือน และการเดินเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

อัปเดตลูกเรือไทย 3 คน เรือมยุรี นารี

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะเทือนใจ ! กต. อัปเดต 3 ชีวิตที่สูญหายบนเรือ มยุรี นารี เผยพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2569 เวลา 16:30:07
