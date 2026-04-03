ผดส.ตื่นกลางอากาศ เจอหน้าตัวการโกรธไม่ลง กลายเป็นมีมไวรัลดังสนั่นโซเชียล

            เรื่องราวไวรัล ผู้โดยสารตื่นกลางอากาศ เจอหน้าตัวการโกรธไม่ลง กลายเป็นมีมไวรัลดังสนั่นโซเชียล เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ 

แมวบนเครื่องบิน

            วันที่ 3 เมษายน 2569 ผู้ใช้โซเชียลในต่างประเทศได้โพสต์ภาพและเรื่องราวเหตุการณ์ "ไม่คาดคิด" บนเครื่องบิน จนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังจากเขาและผู้โดยสารคนอื่น ๆ ได้เผชิญกับประสบการณ์ชวนหัวเสียต้องตื่นขึ้นมากลางเที่ยวบินตอนกลางคืน ก่อนที่จะได้พบโฉมหน้าของตัวการที่ทำให้เดือดร้อนไปตาม ๆ กัน แต่เมื่อได้เห็นแล้วกลับโกรธไม่ลง และกลายเป็นยิ้มแทน 

            โดยผู้ใช้บัญชี X @Fahadnaimb ได้โพสต์เรื่องราวว่า เขาได้นั่งโดยสารเครื่องบินของสายการบินลุฟต์ฮันซา (Lufthansa) สายการบินของประเทศเยอรมนี ในระหว่างที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่น เขาก็ต้องตื่นเต็มตาเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปิดไฟในห้องโดยสารจนสว่างจ้า ทำเอาผู้โดยสารต่างพากันตื่นขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งทางพนักงานสามารถจับตัวการได้สำเร็จ  

แมวบนเครื่องบิน
ภาพจาก X @Fahadnaimb

            ผลปรากฏว่ามีแมวส้มตัวใหญ่ตัวหนึ่งหลุดออกจากกระเป๋าสัตว์ของผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของ ออกมาเดินสำรวจอยู่ในห้องโดยสาร ผู้โดยสารเมื่อทราบเรื่องต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พากันนั่งเงียบกริบเพื่อฟังเสียงของมัน ขณะที่พนักงานก็นำไฟฉายเดินส่อง จนกระทั่งมีผู้โดยสารพบตัวเจ้าแมวตัวนี้ ก็อุ้มมันออกมาส่งให้กับพนักงานอย่างเบามือ 

            สุดท้ายแล้วเจ้าแมวส้มตัวนี้ก็อยู่ในความปลอดภัยและถูกส่งกลับไปถึงมือเจ้าของอย่างเรียบร้อย ทุกคนในห้องโดยสารต่างรับมือสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ ทว่าเมื่อมันไปอยู่ในมือของพนักงาน ท่าทางของมันกลับดูขึงขัง สีหน้าของมันเหมือนราวกับบ่งบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิด นี่สินะแมวส้มที่ถูกต้อง 

แมวบนเครื่องบิน
ภาพจาก X @Fahadnaimb

            หลังจากนั้นเพียงไม่นานโพสต์นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดวิวมากกว่า 3.8 ล้านครั้งในวันเดียว และภาพของเจ้าแมวส้มตัวนี้ก็ได้กลายเป็นมีมดัง ชาวเน็ตต่างพากันแซวสนั่นโซเชียล 

            ทั้งนี้ตามข้อมูลของสายการบิน Lufthansa อนุญาตให้นำสุนัขและแมวขนาดเล็กที่มีน้ำหนักรวมกระเป๋าไม่เกิน 8 กิโลกรัม สามารถพาขึ้นห้องโดยสารได้ และต้องวางใต้ที่นั่งด้านหน้าตลอดการเดินทาง โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แมวบนเครื่องบิน
ภาพจาก X @Fahadnaimb


อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2569 เวลา 18:30:41
