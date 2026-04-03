ไวรัล ครูแชตขอผู้ปกครองงดโพสต์เกรดลูกลงโซเชียล ทำคนเสียงแตก แห่ถกสนั่น

         ไวรัล ครูส่งแชตขอผู้ปกครองงดโพสต์เกรดลูก หวังลดการเปรียบเทียบ ทำชาวเน็ตเสียงแตกถกสนั่นอีกมุม

         วันที่ 3 เมษายน 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ปกครองรายหนึ่ง นำข้อความจากคุณครูประจำชั้นมาเผยแพร่ โดยมีเนื้อหาขอความร่วมมือไม่ให้นำผลการเรียนของบุตรหลานไปเผยแพร่ในโซเชียล ทำให้ผู้ปกครองรายนี้ไม่กล้าที่จะถามว่าลูกของตัวเองนั้นได้อันดับที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมชั้น 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suntaree Sewanajiramit

         ข้อความจากคุณครูระบุว่า "แจ้งผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ผลการเรียนของบุตรหลาน เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลกรุณาอย่าโพสต์ลงในโซเชียล เด็ก ๆ ทุกคนเก่งตามศักยภาพของตนเอง มีการชื่นชมในครอบครัว ให้คำชมและเสริมแรงจูงใจให้ความรักในการกอดพูดชื่นชมเด็ก ๆ นะคะ"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suntaree Sewanajiramit

         หลังจากข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมากจากผู้ปกครองและผู้ใช้งานโซเชียล โดยมองว่าเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของเด็ก ลดแรงกดดันไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นรวมถึงตัวเด็กเอง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suntaree Sewanajiramit

         อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันก็เกิดกระแสถกเถียงในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วนมองว่าการแสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลานก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายจิตใจใคร เพียงแค่อยากจะแบ่งปันความสำเร็จของลูกเพียงเท่านั้น โดยตั้งคำถามว่า หากไม่สามารถโพสต์เรื่องที่ภูมิใจได้ แล้วจะใช้โซเชียลไปทำไม เป็นต้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suntaree Sewanajiramit


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
