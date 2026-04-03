ไขปริศนาฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายจนเสียโฉม ศัลยกรรมตรงไหนบ้างจนหล่อ พี่หนุ่มโพสต์สั้น ๆ

ไขปริศนาฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายจนเสียโฉม ศัลยกรรมตรงไหนบ้างจนมีชีวิตใหม่ ด้านพี่หนุ่ม กรรชัย โพสต์ถึงสั้น ๆ หลังผ่านไป 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital
เมื่อ 4 ปีก่อน หลายคนคงจำได้ว่า รายการโหนกระแสมีการนำเสนอเรื่องราวของฟ้า ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม และหลังจากนั้น เรื่องราวของฟ้าก็ไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่ออีกเลย
วันที่ 3 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู มีการโพสต์ว่า ที่นี่รับหน้าที่ศัลยกรรมใบหน้าของฟ้า ให้กลับมามีรูปโฉมปกติอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการผ่าตัดหลายรอบ ทั้งแก้ไขชั้นา แก้ไขริมฝีปาก ผ่าตัดดึงหน้า แก้ไขใบหู จนในที่สุด ก็สามารถเปิดโฉมของฟ้าได้แล้ว
เมื่อเทียบกับใบหน้าเก่าและใหม่ พบว่า ฟ้าเปลี่ยนไปคนละคน ดูหล่อ คมเข้ม ส่วนชาวเน็ตก็ชื่นชมในฝีมือหมอ พร้อมอวยพรให้ฟ้ากลับมามีสภาพจิตใจที่ดีดังเดิม
ขณะที่หนุ่ม กรรชัย โพสต์สั้น ๆ ว่า "พี่ดีใจกับฟ้าด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ"
