ไขปริศนาฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายจนเสียโฉม ศัลยกรรมตรงไหนบ้างจนหล่อ พี่หนุ่มโพสต์สั้น ๆ

HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

         ไขปริศนาฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายจนเสียโฉม ศัลยกรรมตรงไหนบ้างจนมีชีวิตใหม่ ด้านพี่หนุ่ม กรรชัย โพสต์ถึงสั้น ๆ หลังผ่านไป 4 ปี


ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital

         เมื่อ 4 ปีก่อน หลายคนคงจำได้ว่า รายการโหนกระแสมีการนำเสนอเรื่องราวของฟ้า ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม และหลังจากนั้น เรื่องราวของฟ้าก็ไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่ออีกเลย

         วันที่ 3 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู มีการโพสต์ว่า ที่นี่รับหน้าที่ศัลยกรรมใบหน้าของฟ้า ให้กลับมามีรูปโฉมปกติอีกครั้ง ซึ่งต้องผ่านการผ่าตัดหลายรอบ ทั้งแก้ไขชั้นา แก้ไขริมฝีปาก ผ่าตัดดึงหน้า แก้ไขใบหู จนในที่สุด ก็สามารถเปิดโฉมของฟ้าได้แล้ว


         เมื่อเทียบกับใบหน้าเก่าและใหม่ พบว่า ฟ้าเปลี่ยนไปคนละคน ดูหล่อ คมเข้ม ส่วนชาวเน็ตก็ชื่นชมในฝีมือหมอ พร้อมอวยพรให้ฟ้ากลับมามีสภาพจิตใจที่ดีดังเดิม

ฟ้า

         ขณะที่หนุ่ม กรรชัย โพสต์สั้น ๆ ว่า "พี่ดีใจกับฟ้าด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ"


ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital

ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital

ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก W Plastic Surgery Hospital




TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย