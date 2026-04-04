เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ อ.เฉลิมชัย เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจที่วัดร่องขุ่นครั้งแรก

 
          เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ล้ม เตรียมฌาปนกิจที่วัดร่องขุ่นเป็นครั้งแรก



          วันที่ 4 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก แฟนพันธุ์แท้อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการโพสต์แสดงความเสียใจเรื่อง เอ็ม นรินทร ทามาส หรือเอ็ม เมืองพาน เลขาอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง หลังจากเสียชีวิต

          ขณะที่แฟนคลับอาจารย์เฉลิมชัย ต่างเข้ามาอาลัย ส่วนบางคนก็เล่าว่า เพิ่งคุยกันไปไม่นานเอง

          เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากบิ๊กไบค์แหกโค้งตรงทางลงเขื่อนแม่สรวย หน้าร้านอลูมิเนียม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

          ขณะที่ อ.เฉลิมชัย ตอนนี้เที่ยวญี่ปุ่นอยู่ ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว จึงให้นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดร่องขุ่น และจะทำพิธีฌาปนกิจวันที่ 5 เมษายน 2569 นี้


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์


เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ อ.เฉลิมชัย เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจที่วัดร่องขุ่นครั้งแรก อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2569 เวลา 11:21:22
