เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ อ.เฉลิมชัย เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจที่วัดร่องขุ่นครั้งแรก

เอ็ม เมืองพาน เลขาฯ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ล้ม เตรียมฌาปนกิจที่วัดร่องขุ่นเป็นครั้งแรก
วันที่ 4 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก แฟนพันธุ์แท้อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการโพสต์แสดงความเสียใจเรื่อง เอ็ม นรินทร ทามาส หรือเอ็ม เมืองพาน เลขาอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง หลังจากเสียชีวิต
ขณะที่แฟนคลับอาจารย์เฉลิมชัย ต่างเข้ามาอาลัย ส่วนบางคนก็เล่าว่า เพิ่งคุยกันไปไม่นานเอง
ขณะที่ อ.เฉลิมชัย ตอนนี้เที่ยวญี่ปุ่นอยู่ ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว จึงให้นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดร่องขุ่น และจะทำพิธีฌาปนกิจวันที่ 5 เมษายน 2569 นี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์