NASA เผยภาพโลกทั้งใบ ที่มนุษย์เห็นด้วยตาตัวเอง พื้นที่สีน้ำตาลคือที่ไหน ไม่คุ้นเลย

NASA เผยภาพโลกทั้งใบ จากภารกิจ Artemis II ที่มนุษย์เห็นด้วยตาและบันทึกภาพด้วยตัวเอง ครั้งแรกในรอบ 54 ปี เปรียบเทียบกับภารกิจ Apollo 17 เมื่อปี 1972 ส่วนชาวเน็ตชี้เป้า ภาพที่เห็นคือแอฟริกาตอนเหนือ แบบกลับหัว
วันที่ 3 เมษายน 2569 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้เผยภาพถ่ายโลกเต็มใบจากภารกิจ Artemis II หรือ อาร์เทมิส 2 โดยมี 4 นักบินอวกาศกำลังอยู่ระหว่างเส้นทางสำรวจรอบวงโคจรของดวงจัทร์ ที่ระยะทางไกลกว่า 400,000 กิโลเมตรจากโลก ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในภารกิจส่งมนุษย์เดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี
โดย รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) นักบินอวกาศและผู้บัญชาการภารกิจ Artemis II ได้บันทึกภาพของโลกผ่านหน้าต่างของแคปซูลยานอวกาศ Orion เป็นภาพถ่ายความละเอียดสูงที่มองเห็นความงดงามของโลกทั้งใบ ซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทุกคนบนโลก
ภาพจาก NASA
"เรามองเห็นโลกของเราทั้งใบ สว่างไสวไปด้วยสีฟ้าและสีน้ำตาลที่งดงามตระการตา แม้แต่แสงออโรร่าสีเขียวก็ยังส่องสว่างอยู่เหนือชั้นบรรยากาศ นั่นคือพวกเราทุกคนที่กำลังเฝ้ามองนักบินอวกาศของเราเดินทางไปยังดวงจันทร์"
สำหรับชาวเน็ต ชี้เป้าว่า ภาพที่ถ่ายออกมานั้น คือบริเวณตอนเหนือทวีปแอฟริกาแบบกลับหัว จะเห็นพื้นที่สีน้ำตาล ตรงนั้นคือ ทะเลทรายซาฮาร่า และมีช่องแคบยิบรอลตา เชื่อมไปยังประเทศสเปนที่อยู่ในยุโรป
ภาพจาก NASA
ภาพจาก NASA
นอกจากนี้ นักบินอวกาศยังได้บันทึกภาพของโลกอีกภาพที่ห่างกันเพียงไม่กี่นาที แต่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งค่ากล้อง ในภาพแรกนั้น ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวกว่าทำให้แสงจากโลกเข้ามาได้มากกว่า ส่วนในภาพที่สองนี้ ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นกว่าทำให้เห็นแสงเรืองรองยามค่ำคืนของโลก
เราจะเห็นแสงไฟฟ้าจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนบริเวณด้านล่างขวา มีแสงแดดส่องสว่างขอบโลก "แม้ในความมืด เราก็ยังเปล่งประกาย"
และยังมีภาพของโลกอีกภาพที่น่าอัศจรรย์ เมื่อเราสามารถมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืน หรือที่เรียกว่า Terminator พาดผ่านโลก "ไม่ว่าเราจะตื่นหรือฝัน เราทุกคนก็อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกัน"
เราจะเห็นแสงไฟฟ้าจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนบริเวณด้านล่างขวา มีแสงแดดส่องสว่างขอบโลก "แม้ในความมืด เราก็ยังเปล่งประกาย"
และยังมีภาพของโลกอีกภาพที่น่าอัศจรรย์ เมื่อเราสามารถมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืน หรือที่เรียกว่า Terminator พาดผ่านโลก "ไม่ว่าเราจะตื่นหรือฝัน เราทุกคนก็อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกัน"
ภาพจาก NASA
ภาพของโลกจากภาพกิจ Artemis II นี้ เป็นภาพถ่ายของโลกทั้งใบที่ถูกมองเห็นด้วยตาและบันทึกโดยมนุษย์ครั้งแรกในรอบ 54 ปี นับตั้งแต่ภารกิจ Apollo 17 เมื่อปีค.ศ. 1972 ทั้งนี้ NASA ยังได้เผยภาพเปรียบเทียบ เป็นภาพถ่ายของโลกที่ถูกบันทึกโดยลูกเรือในภารกิจ Apollo 17
"เราเดินทางมาไกลมากในช่วง 54 ปีที่ผ่านมา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือ บ้านของเราดูงดงามมากเมื่อมองจากอวกาศ !"
ขอบคุณข้อมูลจาก NASA