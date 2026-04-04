หญิงรักสะอาด บ้วนปากวันละ 5 ครั้ง ลิ้นคล้ำกลายเป็นขนดำ สภาพช็อก หมอชี้เหตุเตือน

 
           แพทย์ไต้หวันเผยเคสน่าตกใจ หญิงบ้วนปากวันละ 5-6 ครั้ง จนลิ้นคล้ำกลายเป็นขนดำ สภาพชวนช็อก แพทย์ชี้สาเหตุเตือนคนทั่วไป 

           วันที่ 3 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีเคสคนไข้รายหนึ่งในไต้หวัน ได้สร้างความตกตะลึงให้กับทีมแพทย์ เธอเดินเข้ามาที่คลินิกด้วยความงุนงงและไม่สบายใจ โดยเธอได้ถามว่า "คุณหมอ ฉันบ้วนปากวันละหลายครั้ง แต่ทำไมลิ้นฉันยังสกปรกอยู่ล่ะ ?" ก่อนที่หมอจะได้เห็นสภาพลิ้นของเธอที่น่าตกใจ และถึงกับส่ายหน้าเมื่อได้รู้ว่าเธอบ้วนปากมากถึงวันละ 5-6 ครั้ง 

           ดร.หลิว พ่างหม่าย กุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ในไต้หวัน ได้เผยเรื่องราวผ่านทางโซเชียล เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงรายหนึ่งมาที่คลินิก เธอมีปัญหาเป็นโรคเหงือกอักเสบ จึงเริ่มใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมเข้มข้นบ่อย ๆ วันละ 5-6 ครั้ง เกือบทุกมื้ออาหาร จนผ่านไประยะหนึ่ง เธอพบว่าลิ้นของเธอมีสีคล้ำขึ้น และยังมีอาการแสบร้อนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นอาการก็เริ่มแย่ลง และลิ้นของเธอเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ 

           หลังจากแพทย์ตรวจเช็กอาการได้วินิจฉัยว่า ลิ้นของเธอเกิดความผิดปกติที่เรียกว่า ภาวะลิ้นเป็นขนสีดำ หรือ Black Hairy Tongue เกิดจากการสะสมของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วบนปุ่มรับรส ทำให้ปุ่มรับรสเหล่านั้นยาวและหนาขึ้น กลายเป็นโครงสร้างคล้ายเส้นผม และสะสมเม็ดสีจากแบคทีเรียและเศษอาหาร ทำให้ลิ้นมีลักษณะเป็นสีดำคล้ำ หรือมีคราบสีเทาอมน้ำตาล โดยทั่วไปมักเกิดจากสุขอนามัยช่องปากไม่ดี และไม่เป็นอันตรายรุนแรง 

           สำหรับในกรณีของคนไข้รายนี้ ดร.หลิวเผยว่า เกิดจากพฤติกรรมการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น หรือส่วนผสมที่ออกฤทธิ์รุนแรงมากเกินไป จึงไปกระตุ้นให้ปุ่มรับรสบนผิวลิ้นเจริญเติบโตผิดปกติ และอาการแสบร้อนที่ลิ้น เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายของเยื่อบุช่องปาก 

           ทั้งนี้ ดร.หลิว ได้อธิบายว่า ช่องปากประกอบไปด้วยแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์แรงเป็นเวลานาน อาจฆ่าแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ไปด้วย ทำให้เกิดความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในช่องปาก แบคทีเรียจึงเพิ่มจำนวนได้ง่ายขึ้น และยิ่งทำให้ปัญหาในช่องปากรุนแรงขึ้น 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 柳雱邁小兒科

สำหรับวิธีการดูแลรักษาลิ้นให้กลับมาสะอาด แพทย์ได้แนะนำวิธีการคือ

          1. หยุดใช้น้ำยาบ้วนปาก เพื่อให้ลิ้นที่ถูกกระตุ้นมากเกินไปได้พัก 
          2. ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน แปรงลิ้นเบา ๆ ด้วยแปรงขนอ่อนที่สุดทั้งเช้าและเย็น
          3. ดื่มน้ำให้มากขึ้น เพื่อให้ต่อมน้ำลายฟื้นฟูหน้าที่เป็นสารป้องกันตามธรรมชาติ และคืนสมดุลในช่องปาก

          ทั้งนี้ แพทย์ได้เน้นย้ำว่า "การดูแลสุขอนามัยในช่องปาก ไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่การฆ่าเชื้อมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม หากสังเกตเห็นสีลิ้นที่ผิดปกติหรือรู้สึกไม่สบาย ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว" 



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Yahoo Taiwan

 



