มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ คะแนนเสียงท่วมท้น

 
          มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร ได้รับเลือกจากรัฐสภา ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ ชนะคะแนนเสียงท่วมท้น      

ผู้นำรัฐประหาร ก้าวสู่ประธานาธิบดี
ภาพจาก ANTHONY WALLACE / AFP

            วันที่ 4 เมษายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า นายพลมิน อ่อง หล่าย วัย 69 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้นำรัฐประหารเมียนมา ชนะการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาอย่างเป็นทางการ กุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งฝ่ายทหารและการบริหารประเทศ หลังจากที่เขาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของออง ซาน ซู จี เมื่อ 5 ปีก่อน ด้วยการรัฐประหาร

            โดยในวันที่ 3 เมษายน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพ ได้รวมตัวกันสนับสนุนนายพลมิน อ่อง หล่าย ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไปอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนเสียง 429 จากทั้งหมด 584 เสียง 

            ก่อนหน้านี้ นายพลมิน อ่อง หล่าย จำเป็นต้องลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นประธานาธิบดี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมและมกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย โดยทางนักวิจารณ์และรัฐบาลตะวันตกวิจารณ์ว่า "เป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อยืดเยื้อการปกครองของกองทัพภายใต้หน้ากากของประชาธิปไตย"  


            เมียนมาเผชิญวิกฤตการเมืองและการสู้รบภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 โดยนายพลมิน อ่อง หล่าย ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งและคืนอำนาจการปกครองสู่พลเรือนภายใน 1 ปี แต่กลับใช้เวลาถึง 5 ปี กว่าที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง และสุดท้ายเขาก็คือผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นตำแหน่งที่เขาใฝ่หามานาน 

            นักวิจารณ์และนักวิเคราะห์ชี้ว่า การส่งมอบอำนาจจากกองทัพขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายพลมิน อ่อง หล่าย เป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างอำนาจของเขาในฐานะหัวหน้าของรัฐบาลพลเรือน และสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพที่เข้ามาบริหารประเทศโดยตรง 



ขอบคุณข้อมูลจาก Al Jazeera, The Straits Times





มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ คะแนนเสียงท่วมท้น โพสต์เมื่อ 4 เมษายน 2569 เวลา 16:34:54
