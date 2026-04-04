มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ คะแนนเสียงท่วมท้น

มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร ได้รับเลือกจากรัฐสภา ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่ ชนะคะแนนเสียงท่วมท้น
ภาพจาก ANTHONY WALLACE / AFP
วันที่ 4 เมษายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า นายพลมิน อ่อง หล่าย วัย 69 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้นำรัฐประหารเมียนมา ชนะการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาอย่างเป็นทางการ กุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งฝ่ายทหารและการบริหารประเทศ หลังจากที่เขาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของออง ซาน ซู จี เมื่อ 5 ปีก่อน ด้วยการรัฐประหาร
โดยในวันที่ 3 เมษายน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพ ได้รวมตัวกันสนับสนุนนายพลมิน อ่อง หล่าย ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไปอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนเสียง 429 จากทั้งหมด 584 เสียง
ก่อนหน้านี้ นายพลมิน อ่อง หล่าย จำเป็นต้องลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นประธานาธิบดี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมและมกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย โดยทางนักวิจารณ์และรัฐบาลตะวันตกวิจารณ์ว่า "เป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อยืดเยื้อการปกครองของกองทัพภายใต้หน้ากากของประชาธิปไตย"
นักวิจารณ์และนักวิเคราะห์ชี้ว่า การส่งมอบอำนาจจากกองทัพขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายพลมิน อ่อง หล่าย เป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างอำนาจของเขาในฐานะหัวหน้าของรัฐบาลพลเรือน และสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพที่เข้ามาบริหารประเทศโดยตรง
ขอบคุณข้อมูลจาก Al Jazeera, The Straits Times