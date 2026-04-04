ภาพอบอุ่น 3 โอรส - ธิดาองค์น้อยแห่งภูฏาน เสด็จงานเทศกาลพร้อม กษัตริย์จิกมี

เปิดภาพ กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน พร้อมด้วย 3 พระโอรส และพระธิดาองค์น้อยแห่งภูฏาน เสด็จร่วมงานเทศกาลกุหลาบพันปี อบอุ่นพร้อมหน้า
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พร้อมด้วย เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก, เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก และ เจ้าหญิงโซนัม ยังเดน วังชุก พระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ เสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกุหลาบพันปี ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
โดยพระโอรส และธิดาองค์น้อยแห่งภูฏาน ทั้ง 3 พระองค์ ได้ทรงร่วมบันทึกภาพเคียงข้างกันอย่างอบอุ่นพร้อมหน้า เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก (มกุฎราชกุมาร) ปัจจุบัน พระชันษา 10 ปี ขณะที่เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก
มีพระชันษา 6 ปี และเจ้าหญิงโซนัม ยังเดน วังชุก พระชันษา 2 ปี
สำหรับเทศกาลดอกกุหลาบพันปี (Rhododendron Festival) เป็นเทศกาลสำคัญของภูฏาน อันเป็นสัญญาณของฤดูใบไม้ผลิ โดยภูฏานมีกุหลาบพันปีประมาณ 46 สายพันธุ์ เทศกาลนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 เมษายน 2569 บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,900 เมตร มีการแสดงวัฒนธรรม และการละเล่นต่าง ๆ รวมถึงการเต้นรำสวมหน้ากาก การแสดงดนตรีพื้นเมืองของภูฏาน
