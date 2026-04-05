เปิดทริปลับเรือสำราญ เร่าร้อนกลางทะเล 6 วัน ห้องเล่นสนุก 24 ชม. มีกฎเพียง 1 ข้อ

 
            เปิดเรื่องราวทริปลับเรือสำราญ เปิดให้สัมผัสประสบการณ์เร่าร้อนกลางทะเล 6 วัน มาพร้อมห้องเพลย์รูม 24 ชั่วโมง สนุกได้ไม่จำกัด โดยมีกฎกติกาเพียง 1 ข้อ  
            ทริปเรือสำราญเป็นทริปในฝันของหลายคนที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษสักครั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเรื่องราวของทริปลับเรือสำราญที่เรียกว่า "ทริปสำหรับผู้ใหญ่" เป็นทริปเรือสำราญสุดเร้าใจ เตรียมเปิดให้ผู้โดยสารได้ออกเดินทางกันในปลายปีนี้ แต่มีกฎกติกาที่สำคัญเพียง 1 ข้อ สำหรับผู้ที่จะขึ้นเรือลำนี้ไปได้ 

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยว่า ทางบริษัท Temptation Cruises ได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่สุดเร้าใจ สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนเรือสำราญสุดพิเศษขนาดประมาณ 300 เมตร ผู้โดยสารบนเรือสำราญลำนี้มีจุดประสงค์เดียวคือ การสนุกสนาน ทั้งปาร์ตี้ริมสระน้ำสุดอลังการ และค่ำคืนในธีมต่าง ๆ พร้อมด้วยความบันเทิงสุดพิเศษ ดีเจและการแสดงสด โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ ห้องเพลย์รูมที่เปิดให้เล่นสนุกไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง 

            ข้อมูลบนเว็บไซต์เผยว่า "เมื่อแสงไฟสลัวลง ประกายไฟที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้น ห้องเล่นเพลย์เป็นสถานที่หลบซ่อนแสนอบอุ่นที่อนุญาตให้เปลือยกายได้ สร้างขึ้นสำหรับคู่รักที่ต้องการสำรวจ สานสัมพันธ์ และเพิ่มความเร่าร้อน" 

            โดยทริปเรือสำราญลำนี้มีกำหนดจะออกเดินทางจากไมอามี สหรัฐฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2569 และจะแวะจอดที่จุดหมายปลายทางที่สวยงามหลายแห่ง รวมถึงคีย์เวสต์ ในฟลอริดา และแนสซอ (Nassau) เมืองหลวงของบาฮามาส 
 
            แต่มีกฎ 1 ข้อที่ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามนั่นคือ "ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางคนเดียวขึ้นเรือ ประสบการณ์นี้จัดขึ้นสำหรับคู่รักเท่านั้น แน่นอนว่าในห้องเล่นสนุกนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ แต่คุณจะต้องขึ้นเรือในฐานะคู่รัก" 


            สำหรับทริปการล่องเรือสุดเร้าใจนี้มีระยะเวลา 6 วัน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,300 ดอลลาร์ (ราว 42,000 บาท) โดย 1,300 ดอลลาร์ สำหรับห้องพักแบบประหยัด นอกจากนี้ยังมีห้องพักวิวทะเลในราคา 2,050 ดอลลาร์ (ราว 67,000 บาท) รวมไปถึงตัวเลือกสุดหรูพิเศษระดับ Haven Owners ในราคา 15,350 ดอลลาร์ (ราว 500,000 บาท) โดยห้องพักแบบพิเศษสุดหรูนี้ จะประกอบด้วยเตียงคิงไซส์ ห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหาร พร้อมห้องน้ำทันสมัย อีกทั้งยังมีระเบียงส่วนตัว บริการเจ้าหน้าที่ดูแล รวมถึงพ่อบ้านส่วนตัว

            ทาง Temptation Cruises ได้กล่าวถึงประสบการณ์การล่องเรือที่ไม่เหมือนใครว่า "ทริปนี้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ทำให้ร่างกายได้ปลดเปลื้อง ค่ำคืนที่น่าจดจำ ความบันเทิงระดับแนวหน้า และอิสรภาพมากมายบนท้องทะเล" 


ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD 
เปิดทริปลับเรือสำราญ เร่าร้อนกลางทะเล 6 วัน ห้องเล่นสนุก 24 ชม. มีกฎเพียง 1 ข้อ โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2569 เวลา 10:12:56
