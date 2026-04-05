เปิดทริปลับเรือสำราญ เร่าร้อนกลางทะเล 6 วัน ห้องเล่นสนุก 24 ชม. มีกฎเพียง 1 ข้อ

เปิดเรื่องราวทริปลับเรือสำราญ เปิดให้สัมผัสประสบการณ์เร่าร้อนกลางทะเล 6 วัน มาพร้อมห้องเพลย์รูม 24 ชั่วโมง สนุกได้ไม่จำกัด โดยมีกฎกติกาเพียง 1 ข้อ
ทริปเรือสำราญเป็นทริปในฝันของหลายคนที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษสักครั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเรื่องราวของทริปลับเรือสำราญที่เรียกว่า "ทริปสำหรับผู้ใหญ่" เป็นทริปเรือสำราญสุดเร้าใจ เตรียมเปิดให้ผู้โดยสารได้ออกเดินทางกันในปลายปีนี้ แต่มีกฎกติกาที่สำคัญเพียง 1 ข้อ สำหรับผู้ที่จะขึ้นเรือลำนี้ไปได้
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยว่า ทางบริษัท Temptation Cruises ได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่สุดเร้าใจ สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น บนเรือสำราญสุดพิเศษขนาดประมาณ 300 เมตร ผู้โดยสารบนเรือสำราญลำนี้มีจุดประสงค์เดียวคือ การสนุกสนาน ทั้งปาร์ตี้ริมสระน้ำสุดอลังการ และค่ำคืนในธีมต่าง ๆ พร้อมด้วยความบันเทิงสุดพิเศษ ดีเจและการแสดงสด โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ ห้องเพลย์รูมที่เปิดให้เล่นสนุกไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลบนเว็บไซต์เผยว่า "เมื่อแสงไฟสลัวลง ประกายไฟที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้น ห้องเล่นเพลย์เป็นสถานที่หลบซ่อนแสนอบอุ่นที่อนุญาตให้เปลือยกายได้ สร้างขึ้นสำหรับคู่รักที่ต้องการสำรวจ สานสัมพันธ์ และเพิ่มความเร่าร้อน"
โดยทริปเรือสำราญลำนี้มีกำหนดจะออกเดินทางจากไมอามี สหรัฐฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2569 และจะแวะจอดที่จุดหมายปลายทางที่สวยงามหลายแห่ง รวมถึงคีย์เวสต์ ในฟลอริดา และแนสซอ (Nassau) เมืองหลวงของบาฮามาส
แต่มีกฎ 1 ข้อที่ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามนั่นคือ "ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางคนเดียวขึ้นเรือ ประสบการณ์นี้จัดขึ้นสำหรับคู่รักเท่านั้น แน่นอนว่าในห้องเล่นสนุกนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ แต่คุณจะต้องขึ้นเรือในฐานะคู่รัก"
ทาง Temptation Cruises ได้กล่าวถึงประสบการณ์การล่องเรือที่ไม่เหมือนใครว่า "ทริปนี้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ทำให้ร่างกายได้ปลดเปลื้อง ค่ำคืนที่น่าจดจำ ความบันเทิงระดับแนวหน้า และอิสรภาพมากมายบนท้องทะเล"
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD