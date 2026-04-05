บีบหัวใจ ! นางบี อินฟลูฯ ดัง ส่งสามี อ้ายสติ๊ก เข้า ICU ด่วน ต้องปั๊มหัวใจ เผยคำพูดจุกอก

นางบี อินฟลูฯ ดัง พาอ้ายสติ๊ก สามีชาวฝรั่งเศส ส่งตัวเข้า ICU ด่วน ต้องปั๊มหัวใจ หลังมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เผยคำพูดจุกอก น้ำตาไหล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นางบี
วันที่ 4 เมษายน 2569 นางบี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีสามีชาวฝรั่งเศส อ้ายสติ๊ก ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวช็อก เมื่อสามีของเธอเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเข้าไอซียูโดยด่วน เธอเห็นสามีน้ำตาไหล จนเธอต้องออกมาร้องไห้ข้างนอก พร้อมทั้งเผยคำพูดบีบหัวใจจากสามี โดยเขาเผยว่า ที่เขาร้องไห้เพราะเขากลัว กลัวจะไม่ได้อยู่กับลูกและภรรยา
ข่าวนี้สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ ไปตาม ๆ กัน หลายคนพากันเข้าไปส่งกำลังใจและขอให้อ้ายสติ๊กอาการดีขึ้นและหายดี โดยเชื่อว่าถึงมือหมอแล้วต้องปลอดภัย
