เด็กวัย 14 สิวขึ้นที่ท้อง 4 เดือนไปตรวจ กลายเป็นมะเร็งร้าย หมอชี้หายากและรุนแรง

เผยเคสคนไข้เด็กชายวัย 14 ปี คิดว่าสิวขึ้นที่ท้อง ผ่านไป 4 เดือนไปตรวจ กลับกลายเป็นมะเร็งร้าย หมอชี้เป็นชนิดหายาก และรุนแรง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีเคสของเด็กชายวัย 14 ปี รายหนึ่งในไต้หวัน กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงทางการแพทย์ ภายหลังจากเขาพบว่ามีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นบนผิวหนังบริเวณท้อง ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิว จึงพยายามบีบมันให้ยุบลง แต่มันกลับยิ่งโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และภายหลังจากนั้น 4 เดือน เขาต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดฝัน เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งร้ายที่หาพบได้ยาก
เด็กชายรายนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในเมืองเหมียวลี่ เมื่อ 4 เดือนก่อน เขาสังเกตเห็นก้อนแข็งเล็ก ๆ บริเวณหน้าท้องส่วนบน เขาคิดว่าเป็นแค่สิว จึงบีบมันบ่อย ๆ แต่มันกลับโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มมีเลือดออก พ่อแม่ของเขาตกใจมาก จึงรีบพาลูกชายไปโรงพยาบาลทันที
ภาพจาก Daqian General Hospital
ผลการตรวจชิ้นเนื้อปรากฏว่า สิ่งที่เด็กชายเข้าใจว่าเป็นสิวนั้น แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นโรคมะเร็งร้าย นั่นคือ มะเร็งซาร์โคมา (Sarcomas) เป็นมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่ออ่อน พบเจอไม่บ่อย แต่มีความอันตรายรุนแรง
นายแพทย์เฟิง ชีเหยียน ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลต้าเฉียน อธิบายว่า มะเร็งผิวหนังที่รู้จักกันทั่วไป มักจะเกิดขึ้นที่ผิวหนัง แต่มะเร็งซาร์โคมา มักเกิดขึ้นในชั้นไขมันหรือชั้นกล้ามเนื้อ และกรณีที่ซาร์โคมาเกิดขึ้นโดยตรงจากชั้นผิวหนังเช่นนี้ นับเป็นเรื่องที่หายากมากในทางคลินิก
ภาพจาก Daqian General Hospital
ทั้งนี้ นายแพทย์เฟิง ได้กล่าวว่า มะเร็งซาร์โคมามักตอบสนองต่อเคมีบำบัดได้ไม่ดี และมีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำสูงหลังการผ่าตัด วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันคือ การวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับเคสของเด็กชายรายนี้ โชคดีที่หลังจากทำการสแกน CT และวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET ตรวจสอบการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อภายในร่างกาย พบว่าเซลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจายอย่างมีนัยสำคัญ การรักษาในเบื้องต้นทีมแพทย์จึงทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก ขณะนี้ผู้ป่วยกำลังฟื้นตัวได้ดีและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
โดยแพทย์ได้เตือนว่า หากพบก้อนเนื้อที่ไม่ทราบสาเหตุและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่ามองข้ามว่าเป็นเพียงปัญหาผิวหนังทั่วไป หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ก้อนเนื้อโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ็บปวด มีเลือดออก เป็นแผล หรือรู้สึกแข็งและเคลื่อนที่ไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจหาความผิดปกติ สามารถวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที