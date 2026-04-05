สลด ! ฐิตินันท์ แสงนาค อดีต สส.อนาคตใหม่ ขอนแก่น เสียชีวิตริมบึงแก่นนคร ปมป่วยมะเร็งรุมเร้า

 
          ฐิตินันท์ แสงนาค อดีต สส.อนาคตใหม่ จ.ขอนแก่น เสียชีวิตบริเวณบึงแก่นนคร เบื้องต้นพบมีปัญหาสุขภาพและความเครียดสะสม

          เกิดเหตุสลดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 5 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตบริเวณ "ลานไห" ริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงเข้าตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัย

          จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบชายอายุประมาณ 65 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ โดยมีบาดแผลบริเวณศีรษะ และพบอาวุธปืนอยู่ในมือขวา ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายฐิตินันท์ แสงนาค อายุ 65 ปี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น โดยเคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ และภายหลังย้ายไปพรรคภูมิใจไทย เบื้องต้นจากข้อมูลของพนักงานสอบสวน ระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ และมีภาวะความเครียดสะสม 

          ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิต ซึ่งเดินทางมายังจุดเกิดเหตุด้วยความโศกเศร้า ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า นายฐิตินันท์ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมานานกว่า 1 ปี และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อาการไม่ดีขึ้น โดยก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตได้ขับรถออกจากบ้านเพียงลำพังในช่วงเช้ามืด ซึ่งเป็นกิจวัตรปกติในการออกกำลังกาย ก่อนจะมีผู้มาพบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมา

          ทั้งนี้ ครอบครัวระบุว่า ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากรับทราบถึงความเครียดที่ผู้เสียชีวิตเผชิญจากอาการป่วย

          สำหรับประวัติทางการเมือง ฐิตินันท์ แสงนาค ถือเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น โดยในการเลือกตั้งปี 2562 สามารถคว้าชัยชนะในเขต 1 ในนามพรรคอนาคตใหม่ ก่อนจะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2566 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

          ภายหลังจากนั้น ฐิตินันท์ แสงนาค ได้ลดบทบาททางการเมือง และมุ่งรักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

          เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชันสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป 

สำหรับการจากไปของ ฐิตินันท์ แสงนาค ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการการเมืองท้องถิ่นขอนแก่น ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและผู้ที่รู้จัก

 
 

5 เมษายน 2569 เวลา 13:50:27
