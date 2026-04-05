หญิงสุดช็อก พบติดเชื้อ HIV ทั้งที่ไม่เคยนอกใจสามี ก่อนรู้ต้นเหตุสุดช้ำ แค่ 1-2 ครั้ง !

เผยเคสหญิงชะตากรรมเศร้า พบติดเชื้อ HIV ทั้งที่ไม่เคยนอกใจสามี ก่อนรู้ต้นเหตุสุดช้ำ จากการกระทำแค่ 1-2 ครั้ง ทำเอาหมอยังรู้สึกหนักอึ้งในอก ขอเตือนใจคู่รัก
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวเคสเตือนใจจากหมอรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้กลายเป็นไวรัลสร้างความสลดใจให้กับหลาย ๆ คน โดยคุณหมอได้รับรู้เรื่องของหญิงรายหนึ่ง เธอรู้สึกตกใจมากเมื่อได้รู้ว่าติดเชื้อ HIV ทั้งที่ไม่เคยทำอะไรผิด เธอซื่อสัตย์ ไม่เคยนอกใจสามี ไม่เคยคบชู้ แต่ผลตรวจของเธอกลับออกมาเป็นบวก ทำให้ชีวิตของเธอพังทลาย
ดร.อัซรา อาซิซ แพทย์หญิงชาวมาเลเซีย ได้โพสต์เรื่องราวผ่านทาง Threads เผยว่า เธอรู้สึกหนักอึ้งในอก เพราะหญิงรายนี้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเธอไม่เคยทำอะไรที่เลวร้าย เธอไม่เคยมีเรื่องผู้ชายคนอื่น เธอซื่อสัตย์ต่อสามีมาโดยตลอดชีวิตการแต่งงาน โดยหลังจากนั้นผ่านไป 6 วัน ผลตรวจของสามีของเธอก็ออกมาว่าเป็นบวกเช่นกัน ทำให้ต้นเหตุที่แท้จริงถูกเปิดเผยในที่สุด
สามีของหญิงรายนี้ยอมรับสารภาพว่า เขาแอบไปใช้บริการจากข้างนอก โดยอ้างว่า "แค่ 1-2 ครั้ง" ทำให้เธอยิ่งรู้สึกช้ำและเจ็บปวดจนถึงที่สุด
ดร.อัซรา กล่าวว่า "ในเวลานั้น สิ่งที่ตามหลอกหลอนภรรยารายนี้ไม่ใช่ความโกรธ แต่เป็นความรู้สึกถึงความพังทลายเพราะคนที่เธอไว้ใจที่สุด กลับเป็นคนที่นำความเสี่ยงมาสู่ชีวิตของเธอ และมันยิ่งน่าเศร้า เมื่อคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดกลับเป็นคนที่ต้องทุกข์ทรมานที่สุด ไม่ใช่เพราะเธอทำอะไรผิด แต่เพราะเธอไว้ใจคนผิด"
ดร.อัซรา ได้กล่าวเตือนเหล่าคู่รักว่า "อย่านำโรคกลับไปติดคนบริสุทธิ์ที่บ้าน" เพราะประเด็นสำคัญคือไม่ใช่แค่กี่ครั้ง หลายคนอาจคิดว่าแค่ครั้งหรือสองครั้งคงไม่เป็นอะไร แต่แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองรวมไปถึงคนรักให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และถุงยางอนามัยแม้จะช่วยลดความเสี่ยง แต่ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
"แต่ไวรัสไม่สนใจว่าคุณจะทำกี่ครั้ง แม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิตได้" ดร.อัซรา กล่าว
อย่างไรก็ดี คุณหมอยังคงแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย หากไม่สามารถหักห้ามไม่ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนนอกได้ เพราะไม่เพียงแค่ลดความเสี่ยงในการติดโรค แต่ยังช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ด้วย
ดร.อัซรา เน้นย้ำว่า "คนไข้หลายคนที่ฉันพบพูดเหมือนกันว่า คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่การติดเชื้อไม่เลือกคน ไม่ว่าสถานะไหน รูปลักษณ์เป็นอย่างไร หรืออายุเท่าไหร่ หากคุณเคยมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง แม้เพียงครั้งเดียว ได้โปรดไปตรวจ"
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz
