หญิงรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์เฉียดอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อน MRT รอดมาได้เพราะมีสติในเสี้ยววินาที กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อหญิงรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์นาทีเฉียดอุบัติเหตุ ขณะใช้บันไดเลื่อนภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จนเกือบเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยเจ้าตัวเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังลงบันไดเลื่อนจากยูเนี่ยนมอลล์ ไปยังสถานีพหลโยธิน ซึ่งเป็นบันไดเลื่อนที่มีความยาวและความชันมากกว่าปกติ
เธอระบุว่า ขณะนั้นกำลังเพลิดเพลินกับของที่ซื้อให้ลูกสาว จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงผิดปกติจากด้านหลัง "หูก็ได้ยินเสียง ตึกๆๆๆ เป็นจังหวะมาจากด้านหลัง เสียงใกล้เข้ามาทุกที" เมื่อหันกลับไปดู ก็พบว่ามีกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว ถูกดึงก้านจนสุด กำลังไหลพุ่งลงมาด้วยความเร็วสูง จากแรงโน้มถ่วงของบันไดเลื่อน
"สติรู้ตัวภายใน 2 วินาที สั่งขาว่าวิ่งด้วยความเร็วแทบจะกระโดดลงมาที่ด้านล่าง เบี่ยงตัวเล็กน้อย กระเป๋าลอยตุ๊บ ตามมาทันที"
เธอสามารถหลบได้ทันเพียงเสี้ยววินาที ขณะที่เจ้าของกระเป๋าวิ่งตามลงมา และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ ท่ามกลางเสียงผู้คนที่ต่างตกใจ เจ้าของโพสต์ยอมรับว่า หากวันนั้นไม่มีสติ หรือใส่หูฟัง อาจไม่ได้ยินเสียงและอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ "อีกนิดเดียวจริงๆ เรื่องนี้จะจบลงที่ รพ.ได้เบิกประกันอุบัติเหตุแน่นอน"
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดเจ้าของกระเป๋าไม่เลือกใช้ลิฟต์ หรือไม่ตะโกนเตือนล่วงหน้า ก่อนทิ้งท้ายว่า ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคน และตัวเราเอง อย่าประมาทในการใช้ชีวิต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
โดยมีคำแนะนำว่า หากต้องใช้บันไดเลื่อนพร้อมกระเป๋าเดินทาง ควรวางกระเป๋าไว้ด้านสูงของตัวเรา เช่น ขณะลงให้วางไว้ด้านหลัง เพื่อป้องกันการไหลชนคนด้านล่าง ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่น
เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญในการใช้บันไดเลื่อน โดยเฉพาะผู้ที่มีกระเป๋าเดินทางติดตัว การมีสติและไม่ประมาท อาจช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้