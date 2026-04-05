HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บังกลาเทศวิกฤตหนัก พลังงานใกล้หมดประเทศ สรุปสถานการณ์ล่าสุด เกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

          สรุปสถานการณ์ล่าสุดในบังกลาเทศ หลังเผชิญวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรง ทางการต้องออกมาตรการใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงลดชั่วโมงทำงาน ปิดห้างและร้านค้า 


          วันที่ 3 เมษายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานสถานการณ์ในประเทศบังกลาเทศ ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานอย่างรุนแรง จนอาจจะกลายเป็นประเทศแรกที่เชื้อเพลิงหมดประเทศ อันเป็นผลกระทบมาจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตลาดเชื้อเพลิงโลก และทำให้เกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจทั่วโลก 

          โดยประเทศบังกลาเทศ มีประชากรราว 175 ล้านคน และนำเข้าพลังงานมากถึงประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งหาแนวทางต่อสู้กับวิกฤต หลังจากต้นทุนพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพยายามหาแหล่งนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องพึ่งพาตลาดซื้อขายด่วนที่มีราคาสูง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านเงินสำรองระหว่างประเทศ 

          รายงานของอินดิเพนเดนท์ สื่อของสหราชอาณาจักร รายงานอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งในบังกลาเทศ (ไม่เปิดเผยชื่อ) กล่าวว่า "สถานการณ์เลวร้ายมาก ปัจจุบันเงินในคลังของเราร่อยหรอลง แต่รัฐบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้ เรามีเงินสำรองเหลือไม่ถึง 10 วัน หากสงครามยืดเยื้อต่อไป บังกลาเทศอาจต้องหยุดชะงักลงภายในไม่กี่สัปดาห์"  

          ล่าสุด บังกลาเทศได้ออกมาตรการใหม่ เพื่อ "รัดเข็มขัด" ลดการใช้พลังงาน ลดรายจ่ายสาธารณะที่ไม่จำเป็น และลดการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้
          1. ลดชั่วโมงการทำงานในสำนักงาน โดยสำนักงานรัฐบาลจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ลดจากเดิม 1 ชั่วโมง  

          2. ตลาดและศูนย์การค้าต้องปิดทำการภายในเวลา 18.00 น. 

          3. ทำธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-15.00 น. ธนาคารจะปิดทำการเวลา 16.00 น. 

          4. ควบคุมการใช้แสงสว่างที่ไม่จำเป็น 

          5. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออกแนวทาง ได้แก่ การปรับตารางเรียนและการเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์

          6. อนุญาตให้มีการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร 

          รายงานเผยว่า ประชาชนในบังกลาเทศต่างตื่นตระหนก พากันไปต่อคิวยาวเหยียดข้ามวันข้ามคืนเพื่อการกักตุนเชื้อเพลิง จนทำให้เกิดการขาดแคลน ก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลได้จำกัดปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง และลดเวลาทำการของสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงจำกัดการขายรถยนต์ และปิดมหาวิทยาลัยบางแห่ง



ขอบคุณข้อมูลจาก ReutersIndependent, NDTV


บังกลาเทศวิกฤตหนัก พลังงานใกล้หมดประเทศ สรุปสถานการณ์ล่าสุด เกิดอะไรขึ้นบ้าง ? อัปเดตล่าสุด 5 เมษายน 2569 เวลา 17:25:53
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย