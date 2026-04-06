เปิดข้อความหนุ่มจีนเขียนบนกำแพง ก่อนเกิดเรื่องเศร้ากับแฟนสาวและตัวเองที่หอพัก

  
          เปิดข้อความหนุ่มจีนเขียนบนกำแพง ก่อนกระโดดตึกเสียชีวิตหลังฆ่าแฟนสาวดับในหอพัก พร้อมไทม์ไลน์จากวงจรปิดที่เกิดขึ้น

ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 6 เมษายน 2569 โหนกระแส รายงานว่า ที่หอพักแห่งหนึ่งใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีชายวัย 20-25 ปี ตกตึกเสียชีวิต ตามร่างกายมีร่องรอยคล้ายทำร้ายตัวเอง

          ด้านคนที่พักในหอพัก เปิดเผยว่า ตนพักที่ห้องริมสุด ขณะนอนหลับอยู่มีคนมาเคาะประตู มองผ่านตาแมวกลับไม่พบใคร เปิดประตูออกมาพบชายใบหน้าเปื้อนเลือด จึงรีบเรียก รปภ. ที่ชั้นล่าง แล้วก็พบว่า ชายคนดังกล่าวตกจากตึกมาที่ชั้นล่างแล้ว

          ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า ผู้ตายอยู่ที่ชั้น 8 จึงใช้คีย์การ์ดสำรองเปิดห้อง ข้างในมีร่องรอยการต่อสู้ มีคราบเลือดอยู่บนที่นอน พร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยเลือด โดยผู้ตายเป็นนักศึกษาปี 1

          เมื่อดูในห้องน้ำก็มีหญิงสาวนอนเปลือยกายเสียชีวิต ถูกแทงลำคอหลายแห่ง ศีรษะ ข้อมือ ถูกกรีดแทงด้วยของมีคมเป็นแผลฉกรรจ์ คาดว่า เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

สรุปไทม์ไลน์จากการดูกล้องวงจรปิดของโหนกระแส เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ 4 เมษายน

          - เวลา 17.27 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนเดินออกมาพร้อมกระเป๋าสะพายแล้วเข้าห้องใหม่

          - เวลา 18.41 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนออกจากห้องเปลี่ยนชุด

          - เวลา 18.42 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนกลับเข้าห้อง

          - เวลา 18.43 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนออกจากห้องอีกครั้ง

          - เวลา 19.54 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนกลับเข้าห้อง

          - เวลา 20.22 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนออกจากห้องและถือของในมือ

          - เวลา 20.25 น. ผู้เสียชีวิตหญิงชาวไทย เข้าห้อง

          - เวลา 20.42 น. ผู้เสียชีวิตหญิงชาวไทยเดินคุยโทรศัพท์มาจากริมถนน

          - เวลา 20.43 น. ผู้เสียชีวิตหญิงชาวไทยเข้าหอพัก

          - เวลา 20.44 น. ผู้เสียชีวิตหญิงชาวไทยเข้าห้องและไม่มีการออกจากห้องอีก

          - เวลา 01.59 น. วันที่ 5 เมษายน ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนออกจากห้องพร้อมเปลี่ยนชุด มีคราบเลือดที่กางเกง

          - เวลา 02.06 น. ผู้เสียชีวิตหนุ่มชาวจีนเดินกลับเข้าห้อง

          ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เวลา 03.10 น.ตั้งเเต่เวลา 02.06-03.20 น. ไม่พบใครเข้า-ออกห้องอีก

          ส่วนชาวเน็ตแปลข้อความที่เขียนบนกำแพงเอาไว้ว่า long live kindness more understanding not only the money. ขอให้ความเมตตายืนยง ขอให้มีความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทอง


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส




เปิดข้อความหนุ่มจีนเขียนบนกำแพง ก่อนเกิดเรื่องเศร้ากับแฟนสาวและตัวเองที่หอพัก อัปเดตล่าสุด 6 เมษายน 2569 เวลา 11:43:01
