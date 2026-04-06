สะเทือนใจ… หญิงไร้บ้านจมน้ำดับ เปิดถุงผ้าพบสมบัติลับ ซ่อนไว้มานานหลายปี

หญิงชราไร้บ้านตกแม่น้ำ จมน้ำเสียชีวิตสลด ชาวบ้านเปิดถุงผ้าพบสมบัติลับ ซ่อนไว้มานานหลายปี สุดเศร้าสะเทือนใจ
วันที่ 5 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มีหญิงชราไร้บ้านรายหนึ่งในอินโดนีเซียต้องเผชิญชะตากรรมสุดเศร้า จนเสียชีวิตจากไปอย่างกะทันหัน แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น ชาวบ้านกลับบังเอิญไปเจอ "สมบัติลับ" ของเธอ มันถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าผ้าที่เธอพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา ทำให้หลายคนทั้งตกตะลึงและสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลัมปุง บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย รายงานเผยว่า หญิงชรารายนี้ถูกเรียกชื่อว่า บาซามา เธอร่อนเร่พเนจรเป็นคนไร้บ้านมาเป็นเวลานาน โดยคาดว่าน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิต เมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ที่แม่น้ำในเขตตรีมูรโย เธอประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในแม่น้ำ ก่อนจมน้ำเสียชีวิต
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า หญิงชรารายนี้มักจะพกกระเป๋าถุงผ้าใบหนึ่งติดตัวเอาไว้อยู่ตลอด ในวันเกิดเหตุ ถุงผ้าใบนี้ก็ตกลงไปในแม่น้ำพร้อมกับเธอด้วย ภายหลังจากที่ถุงผ้าใบนี้ถูกนำขึ้นมา ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันเปิดออกมา ก่อนที่จะพากันประหลาดใจไปตาม ๆ กัน เมื่อด้านในนั้นเต็มใบด้วยธนบัตรจำนวนมาก
โดยเงินเหล่านั้นหญิงไร้บ้านได้รับบริจาคมาครั้งละน้อย ๆ จากผู้เมตตาที่เดินผ่านไปมาบนถนน และเธอก็เก็บสะสมเอาไว้อย่างเงียบ ๆ ในกระเป๋าผ้า โดยที่ไม่มีใครรู้หรือสังเกตว่านั่นคือสมบัติของเธอ สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ใช่เงินจำนวนมากเท่าไหร่นัก แต่สำหรับทั้งชีวิตของเธอแล้วนี่อาจเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของเธอ และในขณะเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่โดดเดี่ยว
เรื่องราวของหญิงไร้บ้านรายนี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์ หลายคนรู้สึกเสียใจต่อชะตากรรมที่น่าเศร้าของเธอ อย่างไรก็ดี รายงานเผยว่า ชาวบ้านและเจ้าของท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการร่างของหญิงชรา โดยได้มีการจัดพิธีฝังศพอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew