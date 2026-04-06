สะเทือนใจ… หญิงไร้บ้านจมน้ำดับ เปิดถุงผ้าพบสมบัติลับ ซ่อนไว้มานานหลายปี

 
            หญิงชราไร้บ้านตกแม่น้ำ จมน้ำเสียชีวิตสลด ชาวบ้านเปิดถุงผ้าพบสมบัติลับ ซ่อนไว้มานานหลายปี สุดเศร้าสะเทือนใจ 

คนไร้บ้าน
ภาพจาก TikTok  
           
            วันที่ 5 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มีหญิงชราไร้บ้านรายหนึ่งในอินโดนีเซียต้องเผชิญชะตากรรมสุดเศร้า จนเสียชีวิตจากไปอย่างกะทันหัน แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น ชาวบ้านกลับบังเอิญไปเจอ "สมบัติลับ" ของเธอ มันถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าผ้าที่เธอพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา ทำให้หลายคนทั้งตกตะลึงและสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน 

            เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลัมปุง บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย รายงานเผยว่า หญิงชรารายนี้ถูกเรียกชื่อว่า บาซามา เธอร่อนเร่พเนจรเป็นคนไร้บ้านมาเป็นเวลานาน โดยคาดว่าน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิต เมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ที่แม่น้ำในเขตตรีมูรโย เธอประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในแม่น้ำ ก่อนจมน้ำเสียชีวิต

            ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า หญิงชรารายนี้มักจะพกกระเป๋าถุงผ้าใบหนึ่งติดตัวเอาไว้อยู่ตลอด ในวันเกิดเหตุ ถุงผ้าใบนี้ก็ตกลงไปในแม่น้ำพร้อมกับเธอด้วย ภายหลังจากที่ถุงผ้าใบนี้ถูกนำขึ้นมา ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันเปิดออกมา ก่อนที่จะพากันประหลาดใจไปตาม ๆ กัน เมื่อด้านในนั้นเต็มใบด้วยธนบัตรจำนวนมาก 

คนไร้บ้าน
ภาพจาก TikTok  

            คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านหลายคนช่วยกันนำเงินที่อยู่ในถุงผ้าของหญิงไร้บ้านผู้เคราะห์ร้ายนำออกมาตากเรียงรายอยู่ที่พื้น โดยจะเห็นว่า มีธนบัตรจำนวนหลายสีหลายชนิด ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า รวมจำนวนเงินที่อยู่ในถุงผ้าของเธอมีมากกว่าหลายล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (โดย 1 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย คิดเป็นประมาณ 2,000 บาท) 

            โดยเงินเหล่านั้นหญิงไร้บ้านได้รับบริจาคมาครั้งละน้อย ๆ จากผู้เมตตาที่เดินผ่านไปมาบนถนน และเธอก็เก็บสะสมเอาไว้อย่างเงียบ ๆ ในกระเป๋าผ้า โดยที่ไม่มีใครรู้หรือสังเกตว่านั่นคือสมบัติของเธอ สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ใช่เงินจำนวนมากเท่าไหร่นัก แต่สำหรับทั้งชีวิตของเธอแล้วนี่อาจเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของเธอ และในขณะเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่โดดเดี่ยว 

            เรื่องราวของหญิงไร้บ้านรายนี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์ หลายคนรู้สึกเสียใจต่อชะตากรรมที่น่าเศร้าของเธอ อย่างไรก็ดี รายงานเผยว่า ชาวบ้านและเจ้าของท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการร่างของหญิงชรา โดยได้มีการจัดพิธีฝังศพอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 



ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew 




สะเทือนใจ… หญิงไร้บ้านจมน้ำดับ เปิดถุงผ้าพบสมบัติลับ ซ่อนไว้มานานหลายปี โพสต์เมื่อ 6 เมษายน 2569 เวลา 14:45:54
