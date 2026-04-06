สั่งเขียวหวานไก่ เจอเลือดมีรอยเหมือนโดนรองเท้าเหยียบ รอยนี้อาจดีกว่าที่คิด

สั่งเขียวหวานไก่ เจอเลือดมีรอยเหมือนโดนรองเท้าเหยียบ พอรู้ความจริงแล้วโล่งใจ รอยแบบนี้อาจดีกว่าที่คิด
วันที่ 6 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก Phayukorn Rutana มีการสั่งอาหารที่มีเลือดไก่เป็นส่วนประกอบ นั่นคือ แกงเขียวหวานไก่ แต่เมื่อตักเลือดออกมาดู กลับพบว่ามีรอยอะไรบางอย่าง จนนึกว่า เลือดไก่นี้ถูกรองเท้าคอนเวิร์สเหยียบเลย
ด้านชาวเน็ตรีบเบรก บอก รอยที่เห็นนั้นไม่ใช่รองเท้า แต่เป็นรอยตะกร้า เวลาที่ล้างเลือด จะมีรอยกดทับเสมอ ดังนั้นควรดีใจมากกว่าที่อย่างน้อยแม่ค้าก็ยังล้าง ดีกว่าบางร้านที่หยิบใส่หม้อเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phayukorn Rutana
