HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวทั่วไป

พีช อีทแหลก แจ้งข่าวเศร้า น้องนิว หนูน้อยสู้มะเร็งระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

           พีช อีทแหลก แจ้งข่าวเศร้า น้องนิว หนูน้อยป่วยมะเร็งระยะที่ 4 เสียชีวิตแล้ว หลังเคยทำคลิปแนะนำร้านยำของคุณแม่ผู้สู้ชีวิต ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มในวันนั้น

          วันที่ 6 เม.ย. 69 พีช อีทแหลก ยูทูบเบอร์สายกินคนดัง ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้า กับการจากไปของ น้องนิว หนูน้อยป่วยมะเร็งระยะที่ 4 ซึ่งพีทเคยทำคลิปแนะนำร้าน "ตำกะยำ" ของคุณแม่น้อง ที่คลอง 3 จ.ปทุมธานี เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่น้องอายุ 6 ขวบ แม้จะป่วยหนัก แต่น้องก็ยังคงสดใส สู้กับโรคร้ายด้วยความเข้มแข็ง

          ทั้งนี้ พีช อีทแหลก ได้โพสต์ภาพของน้องนิว พร้อมข้อความว่า "ใจหายมาก… น้องนิว คนเก่งของพวกเรา วันนี้ได้พักแล้วนะ ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มและความเข้มแข็งในวันนั้น จะอยู่ในความทรงจำเสมอ หลับให้สบายน้องนิว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ"

น้องนิว หนูน้อยสู้มะเร็งระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PEACH EAT LAEK, แจ็คพ่อค้าโจ๊ก อิทธิพล บุญลาภ ลายลั่น

          ขณะที่ในเฟซบุ๊ก แจ็คพ่อค้าโจ๊ก อิทธิพล บุญลาภ ลายลั่น ซึ่งเคยลงคลิปช่วย "น้องนิว" ก็ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของน้อง พร้อมอัปเดตด้วยว่า "คลิปนี้ขอไว้อาลัยให้น้องนิวครับ น้องจากไปด้วยโรคมะเร็ง น้องอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ ขอให่กุศลนี้ส่งน้องไปอยู่ภพภูมิที่ดี เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง มีดวงตาที่สดใสนะลูก ดีใจที่ครั้งนึงเคยสร้างความสุขให้น้อง แม้เป็นเวลาสั้น ๆ ก็ตาม"
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย