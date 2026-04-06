พีช อีทแหลก แจ้งข่าวเศร้า น้องนิว หนูน้อยสู้มะเร็งระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

พีช อีทแหลก แจ้งข่าวเศร้า น้องนิว หนูน้อยป่วยมะเร็งระยะที่ 4 เสียชีวิตแล้ว หลังเคยทำคลิปแนะนำร้านยำของคุณแม่ผู้สู้ชีวิต ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มในวันนั้น
วันที่ 6 เม.ย. 69 พีช อีทแหลก ยูทูบเบอร์สายกินคนดัง ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้า กับการจากไปของ น้องนิว หนูน้อยป่วยมะเร็งระยะที่ 4 ซึ่งพีทเคยทำคลิปแนะนำร้าน "ตำกะยำ" ของคุณแม่น้อง ที่คลอง 3 จ.ปทุมธานี เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่น้องอายุ 6 ขวบ แม้จะป่วยหนัก แต่น้องก็ยังคงสดใส สู้กับโรคร้ายด้วยความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ พีช อีทแหลก ได้โพสต์ภาพของน้องนิว พร้อมข้อความว่า "ใจหายมาก… น้องนิว คนเก่งของพวกเรา วันนี้ได้พักแล้วนะ ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มและความเข้มแข็งในวันนั้น จะอยู่ในความทรงจำเสมอ หลับให้สบายน้องนิว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ"
ขณะที่ในเฟซบุ๊ก แจ็คพ่อค้าโจ๊ก อิทธิพล บุญลาภ ลายลั่น ซึ่งเคยลงคลิปช่วย "น้องนิว" ก็ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของน้อง พร้อมอัปเดตด้วยว่า "คลิปนี้ขอไว้อาลัยให้น้องนิวครับ น้องจากไปด้วยโรคมะเร็ง น้องอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ ขอให่กุศลนี้ส่งน้องไปอยู่ภพภูมิที่ดี เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง มีดวงตาที่สดใสนะลูก ดีใจที่ครั้งนึงเคยสร้างความสุขให้น้อง แม้เป็นเวลาสั้น ๆ ก็ตาม"