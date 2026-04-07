ช็อก ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น ดับกะทันหันในวัย 26 เพิ่งเปิดช่องใหม่ไม่กี่วัน เพื่อน ๆ ก็เพิ่งรู้

          ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่นดับปริศนา ครอบครัวไม่แจ้งสาเหตุ แฟน ๆ ช็อกหนัก เพิ่งลงคลิป - เปิดช่องใหม่ได้ไม่กี่วัน พบติดเหล้าหนัก สุดทรมานกับการเลิกเหล้า

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต

          วันที่ 6 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday และสื่อญี่ปุ่น มีรายงานข่าวการเสียชีวิตของ เซป้า ยูทูบเบอร์สาววัย 26 ปี เจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 6 แสนคน ข่าวร้ายที่ประกาศอย่างกะทันหันนี้ สร้างความช็อกแก่ผู้ติดตามและเพื่อน ๆ ร่วมวงการอย่างมาก

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram zepa__alc9

          ข่าวดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางครอบครัวของเซป้า ที่โพสต์แจ้งผ่านทางโซเชียลของเธอเมื่อวันที่ 6 เมษายน ซึ่งแม้จะไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่เป็นที่ทราบกันว่ายูทูบเบอร์สาวนั้นเสพติดแอลกอฮอล์ และกeลังทุกข์ทรมานอย่างมากในการเลิกเหล้า 

          "เซป้าเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เราขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับข่าวเศร้าที่ไม่คาดฝัน สำหรับพิธีศพจะจัดขึ้นโดยมีเพียงงคนในครอบครัวเท่านั้น ขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนในช่วงที่เธอยังมีชีวิตด้วย" ทางครอบครัวระบุ 

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram zepa__alc9

          ทั้งนี้ พบว่าเซป้าเพิ่งจะลงคลิปล่าสุดใน YouTube ส่วนตัว เมื่อ 12 วันก่อน และไม่วันก่อนที่จะเสียชีวิตก็เพิ่งจะเปิดช่องร่วมกับยูทูบเบอร์อีก 2 คน ข่าวการจากไปของเธอจึงเป็นเรื่องกะทันหันที่ไม่มีใครคาดคิด แฟน ๆ ต่างช็อกกับข่าวที่ได้รับรู้ 

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram zepa__alc9

          ขณะที่เพื่อนยูทูบเบอร์ของเธอเปิดเผยว่า "พวกเราได้รับการยืนยันข่าวการเสียชีวิตของเซป้าแล้ว เราทั้ง 3 คนเตรียมที่จะสร้างอะไรสนุก ๆ มากมายด้วยกันตอนที่ได้รับข่าวเศร้ากะทันหันนี้ เราเสียใจอย่างสุดซึ้ง และเราก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกัน สำหรับคลิปที่ยังไม่เผยแพร่ซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนที่จะปล่อยให้ชมกัน เราจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งตามสถานการณ์ ว่าจะปล่อยคลิปต่อหรือไม่"

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram zepa__alc9

ยูทูบเบอร์เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram zepa__alc9


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtodaysponichi.co.jp


ช็อก ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น ดับกะทันหันในวัย 26 เพิ่งเปิดช่องใหม่ไม่กี่วัน เพื่อน ๆ ก็เพิ่งรู้ อัปเดตล่าสุด 7 เมษายน 2569 เวลา 11:36:24 1,645 อ่าน
