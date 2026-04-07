ใครเป็นคนนำเทรนด์นี้กันนะ ไขข้อสงสัย ทำไมต้องเอากุ้งวางเรียงกัน ตรงกลางหม้อชาบู
เฟซบุ๊ก GentlePapaya1127 ได้โพสต์ในกลุ่ม กลุ่มคนรักบุฟเฟต์ (Buffet Lovers) ซึ่งเป็นภาพตอนเอากุ้งมาวางเรียงตรงกลางหม้อชาบู ตามเทรนด์ที่เขาฮิตในโซเชียล พร้อมกับไขความสงสัยเป็นการส่วนตัว ทำไมต้องเอาวางเรียงกันแบบนี้ แล้วใครมันเป็นเริ่มเทรนด์นี้คนแรก พอลองเอาวาง มีความยากพอสมควร ต้องบาลานซ์กุ้งให้ดี ๆ
ก่อนรู้คำตอบที่แท้จริงจากชาวเน็ต ที่เอากุ้งวางเรียงตรงกลางก็เพราะเนื้อกุ้งมันจะเด้ง ๆ ไม่หด แถมรสชาติอร่อยกำลังดีอีกด้วย
