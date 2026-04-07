สั่งของร้านดัง สถานะ Mall ได้กล่องเปล่ามา คืนเงินไม่ได้ ชาวเน็ตมองอีกมุมอุทาหรณ์

          สั่งของร้านดัง สถานะ Mall แต่พอได้ของกลับกลายเป็นกล่องเปล่า ทวงเรื่องขอคืนเงินก็ถูกปฏิเสธ ชาวเน็ตมองอีกมุม ทำไมไม่ถ่ายคลิป

          สิ่งที่ต้องตระหนักเวลาสั่งของออนไลน์ คือความน่าเชื่อถือของร้าน แต่ต่อให้สั่งมาจากร้านที่น่าเชื่อถือแค่ไหน ก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีอยู่ดี เพราะความเสียหายอาจเกิดจากกระบวนการอื่นได้

          วันที่ 7 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง สั่งของจากแอปฯ ดัง เป็นร้านที่มีชื่อเสียง ระดับ Mall เชื่อว่าน่าจะโดนบิดยาก แต่เมื่อของมาถึงกลับเบากว่าปกติ และข้างในเป็นกล่องเปล่า ดังนั้น จึงทำเรื่องขอคืนเงิน

          สิ่งที่ชวนช็อกคือ ร้านระดับนี้ยกเลิกคำขอคืนเงิน พร้อมกับชี้แจงว่า ขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้แน่ใจก่อนว่า ความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

          ด้านชาวเน็ตมองว่า เคสนี้ผู้ซื้อพลาดเล็กน้อยตรง ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเปิดกล่องเอาไว้ มิเช่นนั้นจะมีหลักฐานที่แน่นมาก ต้องรอดูต่อไปว่า เรื่องนี้จะจบอย่างไร

สั่งของร้านดัง สถานะ Mall ได้กล่องเปล่ามา คืนเงินไม่ได้ ชาวเน็ตมองอีกมุมอุทาหรณ์ โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2569 เวลา 12:19:36 2,883 อ่าน
