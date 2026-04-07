เปิดสาเหตุ ทำไมรัฐบาลเลือกปิดปั๊มน้ำมันตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 หลัง 20 เม.ย.

เปิดสาเหตุ ทำไมรัฐบาลเลือกปิดปั๊มน้ำมันตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึงตี 5 หลังวันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul
วันที่ 7 เมษายน 2569 NBT รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะใช้มาตรการเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. หลังวันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป เพราะต้องการให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ใช้ชีวิตปกติก่อน
สำหรับนโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง และพยายามหาทางประหยัดพลังงาน ออกมาตรการให้มีการใช้น้ำมันแบบควบคุมให้มากที่สุด
