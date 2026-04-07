ดังไกลถึงอินโดนีเซีย หนุ่มนักเรียนรับใบเรียนจบ ก่อนทิ้งทวนด้วยท่าโพส ที่ทำท่าน ผอ. กลั้นขำไม่ไหว
ผู้ใช้ TikTok @satit.psu.secondary จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เผยภาพงานรับใบประกาศนียบัตรเรียนจบ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 แต่มีนักเรียนชายคนหนึ่ง ออกมาสร้างตำนานให้คนทั้งโลกจดจำ ไม่ได้แค่ออกมารับแบบธรรมดา ยังมีโพสท่าทิ้งท้าย เสยผมแบบหล่อ ๆ จนท่าน ผอ. เห็นแทบกลั้นขำไม่อยู่ นอกจากจะโดนเส้นแฟนการ์ตูน Jujutsu Kaisen แล้ว ยังเป็นไวรัลดังในอินโดนีเซียอีกด้วย
ภาพจาก TikTok @satit.psu.secondary