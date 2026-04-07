เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569 ออกวันไหน พบช้ากว่าปกติทั้งที่มีแค่ 30 วัน

          เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569 ออกวันไหน ส่องปฏิทินพบว่า ออกช้าสุดในเงื่อนไข ทั้งที่มี 30 วัน แถมวันหยุดยาวเยอะ

          ในเดือนเมษายนของทุกปี เป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวเยอะมาก ทั้งช่วงต้นเดือนอย่างวันจักรี หรือแม้กระทั่งกลางเดือนอย่างช่วงสงกรานต์ เป็นช่วงที่ทำให้คนได้กลับบ้านเกิดหรือไปเที่ยว

          วันที่ 7 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2569 กรมบัญชีกลางระบุวันออกเงินเดือนข้าราชการแล้ว มีทั้งหมด 2 วันดังนี้

คนแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด


          - งวดแรก วันที่ 16 เมษายน 2569

          - งวดสอง วันที่ 27 เมษายน 2569

คนรับเงินเดือนข้าราชการงวดเดียว


          - วันที่ 27 เมษายน 2569

          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปกติเงินเดือนข้าราชการ มักจะออกวันที่ 24-27 ไม่เกินนี้ แต่ในเดือนเมษายน 2569 เงินเดือนข้าราชการออกช้าสุดตามเงื่อนไข ทั้งที่เดือนนี้มี 30 วันเท่านั้น ส่วนอีก 2 เดือนที่ออกวันที่ 27 คือ เดือนมกราคมกับเดือนตุลาคม


เงินเดือนข้าราชการ เดือนเมษายน 2569 ออกวันไหน พบช้ากว่าปกติทั้งที่มีแค่ 30 วัน อัปเดตล่าสุด 7 เมษายน 2569 เวลา 16:21:00
