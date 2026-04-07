ทรัมป์ ขีดเส้นตาย ถล่มอิหร่านในคืนเดียว บึ้มโรงไฟฟ้า หากไม่หยุดยิง-เปิดฮอร์มุซ

ทรัมป์ ขีดเส้นตาย ถล่มอิหร่านให้ราบทั้งประเทศในคืนเดียว หากไม่ยอมจบสงคราม - เปิดช่องแคบฮอร์มุซ กร้าวเปิดฉากโจมตี ไม่แคร์ถูกตั้งคำถามเรื่องอาชญากรรมสงคราม
ภาพจาก JIM WATSON / POOL / AFP
ภาพจาก JIM WATSON / POOL / AFP
วันที่ 7 เมษายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า ภายหลังจากที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง - เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในคืนก่อนถึงกำหนดเส้นตายที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งเอาไว้ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ล่าสุดในการแถลงข่าววันจันทร์ (6 เมษายน) ทรัมป์ ออกมาประกาศกร้าวว่า
"อิหร่านทั้งประเทศสามารถถูกกำจัดได้ในคืนเดียว และคืนนั้นอาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้"
เขาชี้ว่าการโจมตีอาจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันอังคาร (7 เมษายน) โดยอ้างอิงจากเส้นตายที่เคยระบุว่าอิหร่านมีเวลาจนถึงวันที่ 7 เมษายน เวลา 20.00 น. ตามเขตเวลาตะวันออก (เวลา 07.00 น. วันที่ 8 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย) เพื่อทำข้อตกลง
โดยทรัมป์ สาบานว่าจะทำลายโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน หากยังปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงก่อนถึงเส้นตาย
"สะพานทุกแห่งในอิหร่านจะถูกทำลาย ภายในเที่ยงคืนวันพุธ (8 เมษายน) ตามเขตเวลาตะวันออก (เวลา 11.00 น. วันที่ 9 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย) โรงไฟฟ้าทุกแห่งของอิหร่านจะหยุดดำเนินการ ถูกเผา ระเบิด และไม่มีวันกลับมาใช้งานได้อีก"
สำหรับคำถามว่า คำขู่ของเขาในการกวาดล้างโรงไฟฟ้าอิหร่านถือเป็นอาชญากรรมสงครามหรือไม่ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาไม่ได้กังวลแง่มุมดังกล่าวเลยสักนิด และชี้ว่า "ผมหวังว่าผมจะไม่ต้องทำมัน"
ขณะที่ผู้แทนของอิหร่านในสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าคำขู่ของทรัมป์ คือการยุยงให้เกิดการก่อการร้ายโดยตรง และเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงเจตนาที่จะก่ออาชญากรรมสงคราม ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน อาลีเรซา ราฮิมี รองรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬาของอิหร่าน ได้เรียกร้องให้กลุ่มศิลปิน นักกีฬา ตลอดจนเยาวชนทั้งประเทศ ออกมาสร้างโซ่มนุษย์ ล้อมรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ภายหลังมีคำขู่ของทรัมป์ โดยมีการนัดหมายรวมตัวกันในเวลา 14.00 น. วันที่ 7 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น
"เราจะยืนจับมือกันเพื่อบอกว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะคืออาชญากรรมสงคราม" ราฮิมี ระบุ