นักการเมืองวัย 59 โป๊ะใช้ AI ตุ๊งรูป จำหน้าจริงไม่ได้ ยันหน้าเด็กจริง - พรรคไม่ทน

ได้เหรอ นักการเมืองเนเธอร์แลนด์ โป๊ะใช้ AI ตุ๊งรูป ดูเด็กกว่าวัยเวอร์ เปลี่ยนจนแทบจำไม่ได้ เจ้าตัวลั่นยันหน้าเด็กของแท้ จนคนนึกว่าแฟนลูกชาย ล่าสุดถูกขับพ้นพรรค
ภาพจาก X @jinijane_
วันที่ 30 เมษายน 2569 เว็บไซต์ People รายงานว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์ กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม หลังมีกระแสเปิดโปงผู้สมัครรายหนึ่ง ซึ่งได้รับการลงคะแนนให้เป็นตัวแทนเขต ว่าใช้ AI เจนภาพให้ดูเด็กลง จนจำแทบไม่ได้ ซึ่งทำให้ผู้ลงคะแนนบางส่วนรู้สึกเหมือนถูกหลอก เมื่อได้เห็นรูปหน้าจริงของเธอ
รายงานเผยว่า แพทริเซีย ไรซ์แมน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข วัย 59 ปี กลายมาเป็นประเด็นร้อนหลังชนะการเลือกตั้งสภาเขต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา เมื่อมีผู้ลงคะแนนในพื้นที่พบว่า ภาพที่เธอใช้ในสื่อสำหรับหาเสียงต่าง ๆ นั้น ดูเด็กและแตกต่างจากภาพจริงที่ถูกเผยแพร่ในสื่อทางการอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผม กรอบหน้า และอายุที่สาวเกินวัย ยากที่จะบอกว่าคนในทั้ง 2 ภาพนี้คือคนเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ลงคะแนนจึงออกมาเปิดโปง พร้อมกล่าวหาว่าเธอใช้ AI แต่งภาพให้ดูเด็กเกินจริง
อย่างไรก็ตาม ไรซ์แมนปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น เธอยืนยันว่านี่เป็นจริงของเธอจริง ๆ แค่นำมาปรับความคมชัดของภาพเท่านั้น
"ภาพในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีความละเอียดต่ำเกินไป ฉันจึงนำมาใส่เครื่องมือออนไลน์เพื่อเพิ่มจำนวนพิกเซล" ไรซ์แมน อ้างกับหนังสือพิมพ์ Algemeen Dagblad
เธอยืนกรานว่านี่คือภาพของเธอจริง ๆ แค่อาจจะดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย เพราะยาที่เธอใช้อยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เธอเข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เธอตอบ เพราะเมื่อเทียบกับภาพที่เป็นประเด็น เธอดูเด็กลงไปมากจริง ๆ
แต่ถึงอย่างนั้นเธอยังคงยืนกรานว่าตัวเองเป็นคนหน้าเด็ก โดยอ้างว่าตอนที่เธอออกไปข้างนอกกับลูกชาย ก็มักจะมีคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแฟนของเขา และเธอก็ได้ยินคนชมอยู่เสมอว่าดูสาวมากเมื่อเทียบกับอายุ
ประเด็นเกี่ยวกับ ไรซ์แมน ยังไม่จบลงง่าย ๆ แค่เรื่องแต่งรูป เมื่อต่อมามีคนพบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเธอ ว่าอาจไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกับที่เธอได้รับการลงคะแนนให้มาเป็นตัวแทนเขตดังกล่าว แต่ ไรซ์แมน ก็โต้แย้งข้อกล่าวหานี้ ชี้ว่าแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าของบ้านใน 2 เขต แต่บ้านที่เธออาศัยหลักก็คือบ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
ในขณะที่ ไรซ์แมน พยายามโต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมด แต่ท่าทีของพรรคต้นสังกัดกลับไม่แฮปปี้ โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ทางพรรค Leefbaar Rotterdam ออกแถลงการณ์ ขอเพิกถอนความเป็นสมาชิกพรรคของเธอ พร้อมแยกตัวออกจากผู้สมัครรายนี้ แม้เธอจะชนะการเลือกตั้งก็ตาม
ภาพจาก rotterdam.nl
จากแถลงการณ์ ระบุว่า ทางคณะกรรมการบริหารพรรคต้องประหลาดใจอย่างมาก เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนทางหนังสือพิมพ์ ที่ชี้ว่าผู้สมัครรายหนึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตนั้น อีกทั้งยังเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับรูปถ่ายที่เธอเป็นคนเผยแพร่เอง
"เห็นได้ชัดว่ารูปที่เป็นประเด็น ถูกแต่งมาอย่างหนักด้วย AI จนไม่สะท้อนรูปลักษณ์ความเป็นจริง เราต้องการย้ำว่าภาพที่ถูกแต่งขึ้นนี้ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในสื่อหาเสียงใด ๆ ของทางพรรค ตลอดจนการสื่อสารอย่างเป็นทางการใด ๆ" ทางพรรคระบุ และชี้ว่า ไรซ์แมน เป็นคนส่งภาพดังกล่าวให้กับสื่อเองเป็นการส่วนตัว
จากดราม่าที่เกิดขึ้น ทางพรรคได้ร้องขอให้ไรซ์แมนสละที่นั่งและคืนตำแหน่งแก่ทางพรรคแล้ว แต่เธอไม่ยินยอมทำตามคำขอนั้น ทางคณะกรรมการพรรคจึงจำเป็นต้องเป็นฝ่ายขอแยกตัวออกจากเธออย่างเป็นทางการ
โดยทางพรรคดำเนินการเพิกถอนสถานะสมาชิกพรรคของเธอแล้ว เนื่องจากมองว่าเธอไม่สามารถครองเก้าอี้ในสภาเขต ด้วยฐานะตัวแทนของทางพรรค ได้อย่างชอบธรรมอีกต่อไป
"เมื่อข้อมูลที่ให้ไว้ในการสัมภาษณ์ขัดแย้งกับความเป็นจริง ก็ไม่มีพื้นฐานความเชื่อใจ ที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้อีก" พรรค ระบุ
