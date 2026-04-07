ภาพล่าสุด โฮมสเตย์ดังเชียงดาว หลังไฟไหม้วอด ความเสียหายหนักมาก
           เผยสภาพความเสียหาย บ้านฮัก เฮือนสุข โฮมสเตย์ดังบนเชียงดาว แหล่งชมทะเลหมอก ความเสียหายหนักมาก ถูกเผาวอดไปหลายหลัง

ไฟไหม้โฮมสเตย์ดังบนเชียงดาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

           วันที่ 7 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว รายงานว่า นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าตรวจสอบพร้อมนำกำลังพลเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักโฮมสเตย์ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
           
           โดยมีการเผยภาพของที่พักภายหลังเหตุเพลิงไหม้ พบว่าได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมอาสาสมัครและชาวบ้าน ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง กระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
           
           ขณะที่ข้อมูลจากกลุ่ม กลุ่มรักดอยหลวงเชียงดาว แจ้งว่า บ้านพักที่เกิดเหตุคือ บ้านฮัก เฮือนสุข ซึ่งอยู่ถัดไปจากบ้านระเบียงดาว สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่แน่ชัด อยู่ระหว่างตรวจสอบ

