จับตา ทรัมป์ ลั่นอารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในคืนนี้ - เปิดฉากถล่มเกาะคาร์กแล้ว

ทรัมป์ ลั่นอารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในค่ำคืนนี้ ชวนจับตาโมเมนต์ประวัติศาตร์ ขอพระเจ้าอวยพรประชาชนอิหร่าน ก่อนถึงเส้นตายขู่ถล่มทั้งประเทศ
ขณะที่โลกจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความเคลื่อนไหวของอิหร่านและสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ขีดเส้นตายให้อิหร่านรับข้อเสนอหยุดยิง - เปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิเช่นนั้นจะทำการทำลายล้างอิหร่านในชั่วข้ามคืน ขู่ทำลายโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเทศนั้น
ล่าสุด (7 เมษายน 2569) เมื่อ 19.06 น. ตามเวลาประเทศไทย โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ภายหลังสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและศูนย์กลางส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยระบุว่า
"อารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในค่ำคืนนี้ โดยไม่มีวันหวนคืนมาอีก ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บัดนี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งมีความแตกต่าง มีสติปัญญามากกว่า และมีกลุ่มคนที่หัวรุนแรงน้อยกว่า ก้าวขึ้นมาอยู่เหนือกว่าแล้ว บางทีอาจจะมีบางสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันแสนวิเศษเกิดขึ้นก็ได้ ใครจะรู้ล่ะ ?
เราจะมาหาคำตอบในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์อันซับซ้อนและยาวนานของโลก... 47 ปีแห่งการขู่เข็ญ ทุจริต และความตาย จะสิ้นสุดลงในที่สุด ขอพระเจ้าอวยพรแด่ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิหร่าน !"
ขอบคุณข้อมูลจาก Truth Social, CNN