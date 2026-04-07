HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับตา ทรัมป์ ลั่นอารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในคืนนี้ - เปิดฉากถล่มเกาะคาร์กแล้ว
           ทรัมป์ ลั่นอารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในค่ำคืนนี้ ชวนจับตาโมเมนต์ประวัติศาตร์ ขอพระเจ้าอวยพรประชาชนอิหร่าน ก่อนถึงเส้นตายขู่ถล่มทั้งประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์

           ขณะที่โลกจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความเคลื่อนไหวของอิหร่านและสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ขีดเส้นตายให้อิหร่านรับข้อเสนอหยุดยิง - เปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิเช่นนั้นจะทำการทำลายล้างอิหร่านในชั่วข้ามคืน ขู่ทำลายโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเทศนั้น
           
           ล่าสุด (7 เมษายน 2569) เมื่อ 19.06 น. ตามเวลาประเทศไทย โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ภายหลังสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและศูนย์กลางส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยระบุว่า 
           
โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Rawpixel.com / Shutterstock.com

           "อารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในค่ำคืนนี้ โดยไม่มีวันหวนคืนมาอีก ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บัดนี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งมีความแตกต่าง มีสติปัญญามากกว่า และมีกลุ่มคนที่หัวรุนแรงน้อยกว่า ก้าวขึ้นมาอยู่เหนือกว่าแล้ว บางทีอาจจะมีบางสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันแสนวิเศษเกิดขึ้นก็ได้ ใครจะรู้ล่ะ ? 
           
           เราจะมาหาคำตอบในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์อันซับซ้อนและยาวนานของโลก... 47 ปีแห่งการขู่เข็ญ ทุจริต และความตาย จะสิ้นสุดลงในที่สุด ขอพระเจ้าอวยพรแด่ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิหร่าน !"

ขอบคุณข้อมูลจาก Truth Social, CNN

จับตา ทรัมป์ ลั่นอารยธรรมทั้งหมดจะตายลงในคืนนี้ - เปิดฉากถล่มเกาะคาร์กแล้ว โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2569 เวลา 21:39:01
TOP
x close
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย