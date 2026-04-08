สหรัฐฯ - อิหร่าน บรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์

สหรัฐฯ - อิหร่าน บรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยสมบูรณ์และปลอดภัย หลังก่อนหน้านี้ทรัมป์ ประกาศเส้นตาย
วันที่ 8 เมษายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ภายใต้เงื่อนไขที่อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์และปลอดภัย โดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ขณะที่อิหร่านยอมยุติการสู้รบหากการโจมตีอิหร่านยุติลง จากเส้นตายก่อนหน้านี้ ที่ทรัมป์ประกาศว่า "อารยธรรมทั้งหมดจะล่มสลายในคืนนี้" ในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน (ตามเวลา EDT หรือประมาณ 07.00 น. วันที่ 8 เมษายน ตามเวลาไทย)
โดยทรัมป์ ได้โพสต์ Truth Social และออกแถลงการณ์ผ่านทำเนียบข่าว ระบุว่า "จากบทสนทนากับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และนายพล อาซิม มูนีร์ แห่งปากีสถาน ซึ่งทั้งสองท่านได้ขอให้ผมระงับการส่งกำลังทำลายล้างไปยังอิหร่านในคืนนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ทันที และปลอดภัย ผมจึงตกลงที่จะระงับการทิ้งระเบิดและการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นี่จะเป็นการหยุดยิงสองฝ่าย !
เหตุผลที่ทำเช่นนี้คือเราได้บรรลุเป้าหมายทางทหารทั้งหมดแล้ว และข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสันติภาพระยะยาวกับอิหร่านและสันติภาพในตะวันออกกลางกำลังคืบหน้าไปมาก เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่ใช้ได้จริงในการเจรจา เกือบทุกประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งในอดีตได้รับการตกลงกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านแล้ว แต่ระยะเวลา 2 สัปดาห์จะช่วยให้ข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ ในนามของสหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานาธิบดี และในฐานะตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปัญหาระยะยาวนี้ใกล้จะได้รับการแก้ไขแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ !"
จากนั้น ทรัมป์ ได้โพสต์ Truth Social เผยแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของอิหร่าน โดยเซเยด อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ซึ่งระบุว่า "ในนามของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งใจต่อพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ และนายพลอาซิม มูนีร์ แห่งปากีสถาน สำหรับความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการยุติสงครามในภูมิภาคนี้
เพื่อตอบสนองต่อคำขอร้อง และพิจารณาจากคำขอของสหรัฐฯ ในการเจรจาบนพื้นฐานของข้อเสนอ 15 ข้อ รวมถึงประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อการยอมรับข้อเสนอ 10 ข้อของอิหร่านเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจา ในนามของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ขอประกาศว่า…
หากการโจมตีอิหร่านยุติลง กองทัพอันทรงพลังของเราก็จะยุติปฏิบัติการป้องกันตนเองเช่นกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ การผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยจะเป็นไปได้โดยประสานงานกับกองทัพอิหร่านและคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเหมาะสม"
