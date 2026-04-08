ไวรัลไปเที่ยวเวียดนาม กลายเป็นได้สอนทำโรตี ชี้จุดโรตีไทย - เวียดนาม ต่างกันตรงไหน

สาวไปเที่ยวเวียดนาม เจอคนทำโรตีทำได้ขัดใจจนต้องสอนให้ สุดท้ายรู้เลย โรตีเวียดนามกับไทยต่างกันตรงไหน แต่คนใจฟู คนขายตั้งใจเรียนรู้
ภาพจาก TikTok @zainub2243
วันที่ 7 เมษายน 2569 TikTok @zainub2243 ของคุณไซนับ เดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนาม ระหว่างทางเจอคนขายโรตีที่เวียดนาม รู้สึกขัดใจวิธีการทำ จนเข้าไปสอนคนขายโรตีเวียดนามถึงวิธีการทำโรตีแบบไทย ๆ ซึ่งคนขายก็ยินดีที่จะรับฟัง
ภาพจาก TikTok @zainub2243
คุณไซนับ อธิบายว่า จุดแตกต่างระหว่างโรตีเวียดนามกับไทย อยู่ที่ โรตีเวียดนามจะทำแป้งแบะ ๆ หนากว่าของไทย เธอเห็นแล้วขัดใจ รวมถึงไฟก็อ่อนกว่า
ภาพจาก TikTok @zainub2243
สิ่งที่ประทับใจในคลิปคือ คนขายดูด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้มาก ไม่มีอีโก้ว่าเป็นคนขาย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
ภาพจาก TikTok @zainub2243
ภาพจาก TikTok @zainub2243