เจ้าของร้านถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ ลูกค้าเข้าร้านบุฟเฟต์ หยิบไอศกรีมกินไม่อั้น 30 แท่ง ทำชาวเน็ตเถียงสนั่น
ผู้ใช้ TikTok @idrees_sofeeyah ได้เผยนาทีลูกค้าหยิบไอศกรีม Magnum นั่งกินในร้านบุฟเฟต์ หยิบแบบวางเรียงเต็มโต๊ะ กว่า 30 แท่ง กินแบบเอาให้คุ้มและอิ่มหนำใจ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์
โดยเสียงแตกออกเป็นสองฝั่ง มีทั้งฝั่งที่บอกว่าอยากกินเท่าไร ก็หยิบไปได้ตามที่ต้องการเลยถ้ากินหมด และอีกฝั่งบอกให้คำนึงถึงมารยาททางสังคม เอาที่พอดี เผื่อแผ่คนอื่นด้วย เถียงกันดุเดือด จนเจ้าของร้านบุฟเฟต์เข้ามาคอมเมนต์เอง กินไอศกรีม 30 แท่งไม่ผิด กินเยอะกว่านี้รู้สึกยินดีเลยด้วยซ้ำ
ภาพจาก TikTok @idrees_sofeeyah