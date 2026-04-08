HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแซ่บแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม

          มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง ยังรับงานแซ่บแม้ตั้งครรภ์ ชี้เป็นหนังแนวพิเศษ ขายดียิ่งกว่าตอนปกติ รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่นี่คือสิ่งที่เลือกเอง

          วันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นางเอก AV ญี่ปุ่นคนดัง กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวในวัย 29 ปี หลังคลอดลูกน้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ล่าสุดเธอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อออกมายอมรับว่า กำลังใช้ชีวิตในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว แถมหนัง AV ที่ถ่ายทำขณะกำลังท้องแก่นั้นกลับขายดียิ่งกว่าเดิมเสียอีก 

          "ตราบเท่าที่มีคนต้องการ ฉันก็จะยังถ่ายงานต่อไปค่ะ" นางเอก AV สาว เผย 

          โดย มาเรีย นากาอิ เจ้าของหน้าอกคัพ K และรูปลักษณ์สวยหวานอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับ Shueisha Online ยอมรับว่าเธอตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน พ่อของเด็กคือแฟนหนุ่มที่คบกันขณะนั้น เขาไม่ต้องการแต่งงาน แต่เธออยากมีลูกและอายุใกล้ 30 ปีแล้ว จึงวางแผนมีลูกด้วยกัน 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

          เธอเป็นคนบอกกับแฟนหนุ่มเองว่า ต่อให้เขาจะไม่แต่งงานด้วย หรือไม่ได้มารับรองบุตร แต่เธอก็ยังคงอยากมีลูก 

          สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เธอยังรับงาน AV แม้ตอนตั้งครรภ์นั้น มาเรีย นากาอิ ชี้ว่า ยังมีคนที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษกับหนัง AV ของคนท้อง ดังนั้นเธอจึงหวังว่าจะอุทิศช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ เพื่อมอบหนัง AV คนท้องให้แก่แฟน ๆ แต่ก็เข้าใจได้กับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น และคงไม่เก็บเอามาใส่ใจนัก 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

          ที่น่าเซอร์ไพรส์คือ หนัง AV ที่ถ่ายตอนท้องแก่กลับขายดีกว่าเดิม โดยปัจจุบันเธอมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท) และมีรายได้ต่อปีเกือบถึง 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท) ก่อนจะพูดหยอกตัวเองอีกว่า น่าจะต้องจ่ายภาษีของปี 2568 เยอะแน่ ๆ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

          ในส่วนของการเลี้ยงดูลูกที่เกิดมา ตามที่ตกลงกันไว้เธอจะเป็นผู้เลี้ยงลูกเพียงคนเดียว ขณะที่พ่อเด็กจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน ขณะที่ครอบครัวของเธอก็ช่วยกันดูแลเด็กน้อยเป็นอย่างดี ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจ และแม่ของเธอก็สนับสนุนเธออย่างเต็มที่ เพราะเดิมทีแม่ก็อยากให้เธอมีลูกเร็ว ๆ อยู่แล้วด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแซ่บแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 11:15:10
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย