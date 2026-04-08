นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแซ่บแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม

มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง ยังรับงานแซ่บแม้ตั้งครรภ์ ชี้เป็นหนังแนวพิเศษ ขายดียิ่งกว่าตอนปกติ รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่นี่คือสิ่งที่เลือกเอง
วันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นางเอก AV ญี่ปุ่นคนดัง กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวในวัย 29 ปี หลังคลอดลูกน้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ล่าสุดเธอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อออกมายอมรับว่า กำลังใช้ชีวิตในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว แถมหนัง AV ที่ถ่ายทำขณะกำลังท้องแก่นั้นกลับขายดียิ่งกว่าเดิมเสียอีก
"ตราบเท่าที่มีคนต้องการ ฉันก็จะยังถ่ายงานต่อไปค่ะ" นางเอก AV สาว เผย
โดย มาเรีย นากาอิ เจ้าของหน้าอกคัพ K และรูปลักษณ์สวยหวานอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับ Shueisha Online ยอมรับว่าเธอตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน พ่อของเด็กคือแฟนหนุ่มที่คบกันขณะนั้น เขาไม่ต้องการแต่งงาน แต่เธออยากมีลูกและอายุใกล้ 30 ปีแล้ว จึงวางแผนมีลูกด้วยกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
เธอเป็นคนบอกกับแฟนหนุ่มเองว่า ต่อให้เขาจะไม่แต่งงานด้วย หรือไม่ได้มารับรองบุตร แต่เธอก็ยังคงอยากมีลูก
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เธอยังรับงาน AV แม้ตอนตั้งครรภ์นั้น มาเรีย นากาอิ ชี้ว่า ยังมีคนที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษกับหนัง AV ของคนท้อง ดังนั้นเธอจึงหวังว่าจะอุทิศช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ เพื่อมอบหนัง AV คนท้องให้แก่แฟน ๆ แต่ก็เข้าใจได้กับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น และคงไม่เก็บเอามาใส่ใจนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ที่น่าเซอร์ไพรส์คือ หนัง AV ที่ถ่ายตอนท้องแก่กลับขายดีกว่าเดิม โดยปัจจุบันเธอมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท) และมีรายได้ต่อปีเกือบถึง 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท) ก่อนจะพูดหยอกตัวเองอีกว่า น่าจะต้องจ่ายภาษีของปี 2568 เยอะแน่ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ในส่วนของการเลี้ยงดูลูกที่เกิดมา ตามที่ตกลงกันไว้เธอจะเป็นผู้เลี้ยงลูกเพียงคนเดียว ขณะที่พ่อเด็กจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน ขณะที่ครอบครัวของเธอก็ช่วยกันดูแลเด็กน้อยเป็นอย่างดี ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจ และแม่ของเธอก็สนับสนุนเธออย่างเต็มที่ เพราะเดิมทีแม่ก็อยากให้เธอมีลูกเร็ว ๆ อยู่แล้วด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maria Nagai
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday