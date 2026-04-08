หนุ่มยอมแลก ลุยพลิกหุ่นกินไม่ยั้ง เพิ่มน้ำหนัก 30 กิโลใน 3 เดือน ก่อนรอดเกณฑ์ทหาร

          หนุ่มฉะเชิงเทรา ยอมอัปน้ำหนัก 30 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน ด้วยสูตรชานมไข่มุกวันละ 2 แก้ว จน BMI เกินเกณฑ์ ไม่ต้องลุ้นจับใบดำ-ใบแดง 

หนุ่มรอดเกณฑ์ทหาร
ภาพจาก TikTok @mon_witchaphon

          เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน ล้วนเต็มไปด้วยบรรยากาศการเกณฑ์ทหาร ที่หลายคนต่างให้ความสนใจในหลากหลายเรื่องราว ทั้งขั้นตอนการตรวจเลือก กติกา ข้อยกเว้น รวมถึงสีสันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

          ล่าสุด (8 เมษายน 2569) ผู้ใช้ TikTok @mon_witchaphon ซึ่งเป็นทหารที่ทำหน้าที่ประจำจุดคัดเลือกทหารเกณฑ์ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เผยคลิปของหนุ่มรายหนึ่งที่เดินทางมาเข้ารับการคัดเลือก แต่ด้วยน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ ทำให้ไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยไม่ต้องลุ้นจับใบดำ-ใบแดงเหมือนคนอื่น ๆ

          อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พูดคุยถึงเบื้องหลัง ชายหนุ่มเผยว่า ตนกินชานมไข่มุกวันละ 2 แก้ว ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน จนน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 30 กิโลกรัม เมื่อถูกถามว่าจะสามารถกลับมาลดน้ำหนักได้หรือไม่ เจ้าตัวก็มั่นใจว่าสามารถทำได้ และจะเริ่มลดตั้งแต่เย็นวันเดียวกัน

          เจ้าของคลิปได้ระบุแคปชั่นว่า "น้องลงทุนเพื่องานนี้เลย กินชานมทุกวัน 3 เดือน 30 โล BMI ไม่ผ่าน กลับบ้านได้"

          คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมกว่า 5 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างยอมใจในความมุ่งมั่นของหนุ่มรายนี้ ที่ตั้งใจเพิ่มน้ำหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็แสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ที่อาจตามมาในระยะยาว

