เซเว่น อีเลฟเว่น ตอบเอง จ่ายเงินก่อนหรือหลังต้มมาม่า จากใจพนักงานคิดยังไงแน่

          เซเว่น อีเลฟเว่น ตอบเอง จ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินหลังต้มมาม่า พร้อมบอกเหตุผลชัด เห็นภาพในทันที

          หนึ่งในปัญหาโลกแตกของคนที่เข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แต่ซื้อของสำเร็จรูปจำพวกที่ต้องอุ่นหรือเอาน้ำร้อนใส่ในทันที นั่นคือ ต้องจ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินทีหลัง

          วันที่ 8 เมษายน 2569 น้องเปาเซเว่น ได้ตอบคำถามนี้ผ่านเว็บไซต์พันทิปดอทคอมแล้วว่า น้องเปาแนะนำให้คุณลูกค้าชำระค่าสินค้าก่อน เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากน้ำร้อนลวกนะคะ โดยสามารถขอถุงแยกสำหรับใส่ถ้วยมาม่าร้อนได้ที่พนักงานนะคะ

          ขณะที่ชาวเน็ตเสริมว่า จากข่าวเก่า ๆ ที่ผ่านมา ใจของพนักงานอยากให้จ่ายเงินก่อน เพราะมีหลายครั้งหลายหนที่พนักงานอุ่นให้ก่อนจ่ายเงิน แล้วลูกค้าหายตัวไป ทำให้พนักงานต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายสินค้าชิ้นนั้น



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 12:25:06 5,277 อ่าน
