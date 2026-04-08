เศรษฐีวัย 61 ปีป่วยหนัก ยกมรดก 1.4 พันล้านให้ภรรยาสาว งานเข้ากลายเป็นดราม่าฉาว

          เศรษฐีชาวจีนวัย 61 ปี ป่วยหนัก ยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว งานเข้ากลายเป็นดราม่าอื้อฉาว เมื่ออดีตภรรยาไม่พอใจหนัก กล่าววิจารณ์รุนแรง 

เศรษฐีชาวจีนยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว
ภาพจาก Weibo 

          วันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของเศรษฐีชาวจีนวัย 61 ปี จากมณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเขาตั้งใจยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว ซึ่งอายุห่างกันเกือบ 30 ปี หลังจากที่ตัวเองป่วยหนักอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต แต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับสร้างความไม่พอใจให้กับอดีตภรรยา

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า ชายสกุลโฮ่ว อายุ 61 ปี เคยแต่งงานมีครอบครัว ก่อนที่จะหย่าร้างแล้วมาแต่งงานกับภรรยาคนใหม่ที่อายุห่างกัน 28 ปี คือ ลี่หยวน ซึ่งปัจจุบันเธออายุ 33 ปี แต่ตอนที่แต่งงานนั้นลี่หยวนมีอายุเพียง 21 ปี แต่ทั้งสองก็ฝ่าฟันอุปสรรคและคำนินทาว่าร้าย จนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานกว่า 10 ปี และมีลูกด้วยกัน ซึ่งขณะนี้อายุ 5 ขวบ 

 เศรษฐีชาวจีนยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว
ภาพจาก Weibo 

          เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวของโฮ่วได้ดึงดูดความสนใจของผู้คน เมื่อทั้งคู่ได้ออกมาประกาศผ่านทางบัญชีโซเชียล ซึ่งมีผู้ติดตามราว 44,000 ฟอลโลเว่อร์ กล่าวว่า โฮ่วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ส่วนลี่หยวนผู้เป็นภรรยาและแม่ของลูกก็ต้องรับบทบาทหน้าที่ใหม่ในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมทั้งกล่าวว่า "สิ่งนี้เป็นบททดสอบที่พวกเขาจะต้องเอาชนะไปด้วยกัน"  

เศรษฐีชาวจีนยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว
ภาพจาก Weibo 

          ในขณะนั้นบนโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุผลที่เธอเลือกสามีสูงอายุและมีฐานะร่ำรวย อย่างไรก็ดี ลี่หยวน ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสามีเป็นความรัก ไม่ใช่เรื่องเงิน และปฏิเสธคำกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่า เธอไม่ใช่พวกนักขุดทอง ทั้งนี้ ตลอดช่วงที่สามีของเธอเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด 5 รอบ รวมไปถึงวิธีการรักษาอื่น ๆ เธอได้อยู่ข้างกายเขาตลอด

          "คนบอกว่าชีวิตแต่งงานของเราเหมือนปราสาททราย แต่พวกเขาไม่รู้ว่าสามีของฉันเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ประสีประสาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาให้ความรักที่ดีที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะให้ผู้หญิงได้" ลี่หยวน กล่าว

          หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรค โฮ่วได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของเขา ซึ่งมีมูลค่ารวม 300 ล้านหยวน (ราว 1,400 ล้านบาท) ให้กับหลี่หยวน โดยกล่าวว่า เธอเป็นที่พึ่งทางใจของเขาในระหว่างที่เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเมื่อเขาจากไปคือภรรยาและลูกชายของเขา ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจที่จะรับประกันชีวิตของพวกเขาในวันที่ไม่มีเขาอยู่ และเขาก็ให้ความมั่นใจกับเธอด้วยว่าเขาจะเฝ้าดูลูกชายของพวกเขาเติบโตต่อไป   

เศรษฐีชาวจีนยกสมบัติกว่าพันล้านให้ภรรยาสาว
ภาพจาก Weibo 

          อย่างไรก็ดี การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากอดีตภรรยาและลูก ๆ ของเธอ เธอและครอบครัวได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นประเด็นดราม่าอื้อฉาว มีจำนวนไม่น้อยที่ตำหนิเรื่อง "ความเป็นพ่อ" ของเขา แม้ว่าเขาจะจบความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาไปแล้ว แต่อย่างน้อยเขาควรรับผิดชอบดูแลลูกคนอื่น ๆ ของเขาด้วย แต่ในขณะเดียวกันอีกส่วนเข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขา กล่าวว่า "เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมอบเงินให้คนที่ดูแลพวกเขาจริง ๆ" 


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 13:55:04
